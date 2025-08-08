Futbol
Victòria de l'FC Andorra per tancar la pretemporada (1-3)
Els tricolor han vençut en el sisè i últim partit de preparació davant el Madrid Castilla
L'FC Andorra ha tancat la pretemporada amb una gran victòria sobre el Reial Madrid Castilla per tres gols a un, en un enfrontament que s'ha resolt en els minuts finals de partit. El conjunt dirigit per Ibai Gómez ha sortit millor a la gespa i al minut 20, Lautaro ha fet el primer.
A la represa, el filial blanc ha sortit esperonat i ha gaudit dels millors minuts, fent l'empat al minut 70, amb un gol de Rachad. Abans, l'Andorra ha tingut l'oportunitat de fer el dos a zero, amb un penal llançat per Manu Nieto i que ha aturat Fran González. No ha estat fins al minut 86 que els tricolor han fet el dos a un, obra de Marc Domènech, i tres minuts després, Gael Alonso, ha fet el definitiu tres a un.
ESPORTS
