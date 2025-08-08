Futbol

L'FC Andorra anuncia l'arribada de Jastin Garcia

El futbolista arriba cedit del Girona per una temporada

L'FC Andorra continua reforçant la plantilla per a una nova i il·lusionant temporada a Segona Divisió, i ha anunciat l'arribada de Jastin Garcia, jove extrem procedent del Girona FC. El club tricolor ha tancat un acord amb el conjunt català per a la cessió del futbolista per una temporada.

Nascut a Lleida el 15 de gener del 2004, Garcia és un extrem de 21 anys amb ascendència portuguesa i format a les categories inferiors del Girona. Durant la temporada 2023/24 va militar al filial, el Girona B, però també va tenir minuts amb el primer equip, debutant a la Lliga. A més, la passada temporada va disputar uns minuts a la Champions en un partit contra el PSV Eindhoven.

