Bàsquet
El MoraBanc fa oficial el fitxatge de Rubén Guerrero
El pivot jugarà dues temporades a l'equip tricolor
Rubén Guerrero ja és oficialment jugador del MoraBanc Andorra. El club tricolor ha anunciat aquest matí el fitxatge del pivot espanyol, que ja va avançar el Diari la setmana passada, amb un contracte per dues temporades. Guerrero té 29 anys i fa 2,13 metres d'alçada i arriba després de jugar un any al Coviran Granada.
ESPORTS
Udeze i Guerrero, fitxats
Marc Basco
El general manager del BC MoraBanc, Francesc Solana, destaca que Guerrero "té experiència a la lliga i que ha jugat a tots els nivells", a més de la trajectòria internacional com a pivot de la selecció espanyola i en competició europea amb l'Unicaja i en les darreres temporades a l'Obradoiro i a Granada. Solana remarca que l'arribada del nou fitxatge "ens donarà un salt físic en la posició de cinc, on ve a ajudar en el que li faci falta a l'equip", segons recull un comunicat del club.