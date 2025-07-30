BÀSQUET

Udeze i Guerrero, fitxats

El MoraBanc tança l'arribada de l'ala-pivot nord-americà amb passaport de Nigèria, que ve de jugar al Japó

Plantilla MoraBanc

Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra va tancar les incorporacions de Morris Udeze i Rubén Guerrero, ala-pivot i pivot, respectivament, que completaran el joc interior després de les arribades ja anteriors de Justin McKoy i Artem Pustovyi. En el cas d’Udeze, és un ala-pivot nord-americà que no ocuparà plaça d’extracomunitari (estan ja cobertes per Aaron Best i McKoy) perquè compta amb passaport nigerià i signa per una temporada, mentre que amb Guerrero, pivot espanyol, els tricolors completaran els quatre jugadors de formació o quotes que exigeix l’ACB per a les plantilles que tenen 12 jugadors.

Udeze és un 4 de 25 anys i 2,03 metres d’alçada format al bàsquet universitari nord-americà, i la seva arribada, segons ha pogut saber el Diari, és imminent. El nord-americà va encetar la seva etapa universitària als Wichita State Shockers, on va ser-hi quatre temporades, i l’últim any a l’NCAA va passar-lo als New Mexico Lobos, on va fer 16,6 punts i 9,6 rebots de mitjana, que van permetre-li fer el salt al bàsquet europeu. Dels Estats Units va passar a Polònia, on va militar al King Szczecin, amb 12,8 punts i 8 rebots de mitjana, i 11,7 punts, 6,2 rebots i 12,5 de valoració a la Basketball Champions League. L’aventura polonesa va durar tot just una temporada, i és que el curs passat va desembarcar al Japó per jugar-hi a la Segona Divisió, primer amb els Kobe Storks, en què en 40 duels va fer 14,4 punts i 8 rebots de mitjana, i posteriorment amb els Fukushima Firebonds, on va millorar encara més els seus números, amb 17,3 punts i 8,6 rebots en 15 partits disputats.

L’altra incorporació serà la de Rubén Guerrero, pivot espanyol de 29 anys i 2,13 metres d’alçada, tal com va avançar el periodista especialitzat Chema de Lucas i va confirmar el Diari. Nascut a Marbella fa 29 anys, Guerrero compta amb una gran experiència al bàsquet ACB, on ha militat les últimes sis temporades de manera completa. Guerrero va formar-se a la base de l’Unicaja i posteriorment va fer el salt al bàsquet nord-americà, primer amb un any d’institut, i posteriorment amb sis anys a la universitat. L’Unicaja va reincorporar-lo el maig del 2019, i el seu primer partit a la Lliga Endesa va ser precisament davant del MoraBanc el 26 de maig d’aquell any, en què va acabar amb dos punts i un rebot. L’andalús va ser tres cursos més a Màlaga, abans de fer el salt a l’Obradoiro, on va jugar dues temporades, i va marxar la passada temporada a Granada, on va fer 3,4 punts, 3,2 rebots i 4 crèdits de mitjana en 34 partits.

Pendents del 12è home

La incògnita ara arriba amb la 12a i última fitxa de la plantilla, ja que el director general i esportiu, Francesc Solana, havia explicat en el seu moment que el MoraBanc 2024-2025 comptaria amb un roster de 12 jugadors. En un primer moment, la intenció del club era la d’incorporar dos pivots i un ala-pivot més, però segons fonts de l’entitat, finalment només es fitxarà un pivot i un ala-pivot (Guerrero i Udeze), així que queda una fitxa pendent. Aaron Ganal seguirà a la plantilla, però la idea era que seguís alternant el segon equip amb el primer, tal com havia passat la temporada anterior, i no es descartaria una hipotètica continuïtat d’algun jugador del curs passat, com Nacho Llobet.

Dos Anjos

DOS ANJOS DEIXA EL MORABANC TRES ANYS DESPRÉS

Felipe dos Anjos no seguirà la temporada vinent al MoraBanc Andorra després de no haver arribat a una entesa amb el club per renovar el seu contracte. Segons va confirmar l’entitat tricolor, el pivot brasiler havia rebutjat la proposta per seguir a l’equip i encetarà així un nou repte després d’haver vestit la samarreta tricolor les tres últimes campanyes. El pivot va arribar al Principat l’estiu del descens a la LEB i va quallar una bona temporada, amb una mitjana d’11,6 punts, 6,9 rebots i 17,9 de valoració. El brasiler va seguir a la plantilla amb el retorn a l’ACB amb uns números de 6,5 punts, 5 rebots i 8,7 de valoració el primer any, i de 4,7 punts, 3 rebots i 6,4 de valoració el segon. Segons algunes informacions, el seu destí serà l’Obradoiro, de Primera FEB.

Dos Anjos va acomiadar-se del club amb un vídeo a les xarxes socials per “donar les gràcies” per la seva etapa a Andorra i el club va desitjar-li sort en el seu “futur personal i professional”.
