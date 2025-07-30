BÀSQUET
Udeze i Guerrero, fitxats
El MoraBanc tanca l’arribada de l’ala-pivot nord-americà amb passaport de Nigèria, que ve de jugar al Japó
El MoraBanc Andorra va tancar les incorporacions de Morris Udeze i Rubén Guerrero, ala-pivot i pivot, respectivament, que completaran el joc interior després de les arribades ja anteriors de Justin McKoy i Artem Pustovyi. En el cas d’Udeze, és un ala-pivot nord-americà que no ocuparà plaça d’extracomunitari (estan ja cobertes per Aaron Best i McKoy) perquè compta amb passaport nigerià i signa per una temporada, mentre que amb Guerrero, pivot espanyol, els tricolors completaran els quatre jugadors de formació o quotes que exigeix l’ACB per a les plantilles que tenen 12 jugadors.
Udeze és un 4 de 25 anys i 2,03 metres d’alçada format al bàsquet universitari nord-americà, i la seva arribada, segons ha pogut saber el Diari, és imminent. El nord-americà va encetar la seva etapa universitària als Wichita State Shockers, on va ser-hi quatre temporades, i l’últim any a l’NCAA va passar-lo als New Mexico Lobos, on va fer 16,6 punts i 9,6 rebots de mitjana, que van permetre-li fer el salt al bàsquet europeu. Dels Estats Units va passar a Polònia, on va militar al King Szczecin, amb 12,8 punts i 8 rebots de mitjana, i 11,7 punts, 6,2 rebots i 12,5 de valoració a la Basketball Champions League. L’aventura polonesa va durar tot just una temporada, i és que el curs passat va desembarcar al Japó per jugar-hi a la Segona Divisió, primer amb els Kobe Storks, en què en 40 duels va fer 14,4 punts i 8 rebots de mitjana, i posteriorment amb els Fukushima Firebonds, on va millorar encara més els seus números, amb 17,3 punts i 8,6 rebots en 15 partits disputats.
L’altra incorporació serà la de Rubén Guerrero, pivot espanyol de 29 anys i 2,13 metres d’alçada, tal com va avançar el periodista especialitzat Chema de Lucas i va confirmar el Diari. Nascut a Marbella fa 29 anys, Guerrero compta amb una gran experiència al bàsquet ACB, on ha militat les últimes sis temporades de manera completa. Guerrero va formar-se a la base de l’Unicaja i posteriorment va fer el salt al bàsquet nord-americà, primer amb un any d’institut, i posteriorment amb sis anys a la universitat. L’Unicaja va reincorporar-lo el maig del 2019, i el seu primer partit a la Lliga Endesa va ser precisament davant del MoraBanc el 26 de maig d’aquell any, en què va acabar amb dos punts i un rebot. L’andalús va ser tres cursos més a Màlaga, abans de fer el salt a l’Obradoiro, on va jugar dues temporades, i va marxar la passada temporada a Granada, on va fer 3,4 punts, 3,2 rebots i 4 crèdits de mitjana en 34 partits.
Pendents del 12è home
La incògnita ara arriba amb la 12a i última fitxa de la plantilla, ja que el director general i esportiu, Francesc Solana, havia explicat en el seu moment que el MoraBanc 2024-2025 comptaria amb un roster de 12 jugadors. En un primer moment, la intenció del club era la d’incorporar dos pivots i un ala-pivot més, però segons fonts de l’entitat, finalment només es fitxarà un pivot i un ala-pivot (Guerrero i Udeze), així que queda una fitxa pendent. Aaron Ganal seguirà a la plantilla, però la idea era que seguís alternant el segon equip amb el primer, tal com havia passat la temporada anterior, i no es descartaria una hipotètica continuïtat d’algun jugador del curs passat, com Nacho Llobet.
DOS ANJOS DEIXA EL MORABANC TRES ANYS DESPRÉS
Dos Anjos va acomiadar-se del club amb un vídeo a les xarxes socials per “donar les gràcies” per la seva etapa a Andorra i el club va desitjar-li sort en el seu “futur personal i professional”.