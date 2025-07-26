FUTBOL
L'FC Andorra confirma l'acord amb la FAF per l'estadi
Agraeix també el paper del Govern, i "molt especialment del Ministeri d'Esports"
L'FC Andorra ha confirmat que la propera temporada disputarà els seus partits a l'Estadi de la FAF d'Encamp. La passada setmana va tancar-se l'acord entre el club, la federació i Govern, però l'entitat tricolor no s'havia pronunciat encara, i aquesta tarda ha fet un comunicat assenyalant que "La temporada que ve, el FC Andorra jugarà els seus partits a l'Estadi de la FAF d'Encamp després de tancar un acord amb la Federació Andorrana de Futbol", a més d'agrair "també la col·laboració i implicació del Govern d'Andorra i, molt especialment, del Ministeri d'Esports".
ESPORTS
Acord definitiu i tancat
Ivan Álvarez
Segons ha informat el club, LaLiga ja ha rebut "tota la documentació necessària per a què les instal·lacions encampadanes compleixin tots els requisits i poder disputar el primer partit de lliga a casa el proper 31 d'agost a les 17.00 hores".
A més, un cop tancat ja oficialment l'acord per l'estadi, el club presentarà dilluns la campanya d'abonaments.