Fi del serial. Després de setmanes de negociacions intenses i incerteses, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i l’FC Andorra van tancar, definitivament, l’acord per l’usdefruit de l’Estadi de la FAF a Encamp com a seu de l’equip tricolor per a la temporada vinent. El pacte suposa el lloguer del recinte per nou mesos i un preu de 800.000 euros i posa punt final a un dels principals fronts oberts del club en el seu retorn a la Segona Divisió.

L’entesa, tot i que encara ha de ser signada formalment, ja està tancada a nivell de compromís. L’acord s’ha fet possible gràcies a la implicació del club, la federació i el Govern, que assumirà la meitat del cost del lloguer i, així, l’FC Andorra i l’executiu aportaran 400.000 euros cadascun, segons fonts coneixedores de la negociació. El contracte d’arrendament cobreix l’ús de l’estadi fins al 30 de maig de 2026, i estableix que qualsevol partit disputat fora d’aquest període haurà de ser pagat a banda i amb un preu superior al pactat. El compromís, això sí, inclou una clàusula important: si no es formalitza la signatura en els pròxims 30 dies, l’acord podria quedar sense efecte. En aquest sentit, un cop assolit l’acord, la situació es va acabar de desbloquejar amb l’enviament a LaLiga, ahir mateix, del document oficial signat conjuntament per la FAF i l’FC Andorra, on la federació autoritzava la cessió del camp a l’equip presidit per Ferran Vilaseca i dirigit als despatxos per Gerard Piqué. Aquesta comunicació era imprescindible perquè la patronal espanyola autoritzés l’ús de l’Estadi de la FAF com a seu oficial de l’FC Andorra de cara a la temporada vinent al retorn al futbol professional. Tot i que inicialment s’havia apuntat que el termini màxim per notificar la ubicació dels partits era el 21 de juliol, el calendari es va avançar i la confirmació es va fer ahir, per evitar més incerteses logístiques i garantir una planificació adequada de la temporada.

L’acord és total però si no se signa en 30 dies podria quedar sense efecte



Un lloguer rebaixat

La xifra acordada (800.000 euros per nou mesos) suposa una rebaixa respecte a la proposta inicial de la FAF, que havia plantejat un preu d’1,2 milions d’euros per a 12 mesos, a raó de 100.000 euros mensuals. Finalment, s’ha pactat una solució més ajustada i compartida, amb un cost considerable però assumible per les parts implicades, tot i que el contracte expira el 30 de maig i una hipotètica classificació de l’FC Andorra pel play-off d’ascens a Primera Divisió suposaria la revisió del contracte.

Ara, amb la confirmació de l’estadi com a casa, l’FC Andorra haurà d’abordar les reformes exigides per LaLiga per homologar les instal·lacions. Aquestes modificacions inclouen, principalment, la millora del sistema de càmeres per a les retransmissions, mesures de seguretat, accessos a l’estadi amb una passarel·la que ho faciliti i altres zones tècniques. L’FC Andorra es faria càrrec d’aquests ajustos amb l’objectiu que el recinte compleixi amb tots els requisits.