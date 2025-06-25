Futbol
L'FC Andorra dona la benvinguda a Ibai Gómez
El tècnic de Bilbao dirigirà els tricolor a Segona Divisió
L'FC Andorra ha fet oficial l'arribada d'Ibai Gómez a la banqueta tricolor, L'exjugador de l'Athletic Club de Bilbao, i exentrenador de l'Arenas de Getxo, amb qui ha aconseguit l'ascens a Primera RFEF, serà l'encarregat de dirigir a l'equip per a la il·lusionant temporada a la Segona Divisió Espanyola. Ibai ha signat per dues temporades i arriba acompanyat de quatre de la màxima confiança: Iñigo Larriqueta i David Vinatea, tècnics assistents; Adolfo Madrid, preparador físic; i Daniel Soriano, nutricionista.
Ibai Gómez ja coneix la casa i 'va ser tricolor' l'any 2021, amb Eder Sarabia a la banqueta. Abans de retirar-se l'exjugador va realitzar alguns entrenaments amb el primer equip i assenyala tenir molt bona relació amb Jaume Nogués.
Pau Casadesús deixa l'FC Andorra
Pau Casadesús no continuarà a l'FC Andorra i jugarà, almenys les properes tres temporades, al Granada CF, també de la Segona Divisió. Alguns diaris de la ciutat andalusa han avançat que les posicions estan molt properes entre jugador i club, però el Diari pot confirmar que el lateral dret ja s'ha compromès i que, fins i tot, aquesta setmana signarà i es farà oficial la seva incorporació. D'aquesta manera, la de Casadesús és la primera baixa confirmada de la plantilla que ha assolit el retorn a la Segona Divisió i, després de no acceptar l'oferta de renovació que li va presentar l'Andorra, signarà properament pel Granada i serà, per tant, rival dels tricolors durant la temporada. Pau Casadesús, de 21 anys i amb poca presència en l'equip durant la temporada regular, ha tingut un protagonisme cabdal durant el play-off amb dues assistències i quatre notables actuacions que ha cridat l'atenció d'equips importants de la Segona Divisió espanyola.
Agraïment a Beto Company
L'FC Andorra ha fet oficial l'adeu de Albert 'Beto' Company de la banqueta del conjunt tricolor. El tècnic català va agafar les regnes de l'equip després de la destitució de Ferran Costa, per fer-se càrrec de la plantilla durant la segona volta. Company marxa després d'aconseguir l'ascens a Segona Divisió, i des del club agraeixen "l'excel·lent feina del tècnic en un curs ple d'alts i baixos", i desitgen sort "al comandant del segon ascens de la història" de l'FC Andorra.