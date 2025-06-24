FUTBOL
Ibai és l'escollit
L’exfutbolista que acaba de pujar a l’Arenas de Getxo a Primera RFEF serà el nou inquil·lí de la banqueta de l’FC Andorra
Amb l’ascens de l’FC Andorra ja paït i celebrat, és el moment de començar a pensar en la temporada vinent. De fet, des de la direcció esportiva es ve treballant ja des de fa mesos en el futur, tot i que amb la incògnita de si la plantilla que s’ha d’elaborar és per a Segona Divisió o per a Primera RFEF, amb les diferències que hi ha, especialment, econòmicament estar a una o altra categoria. En tot cas, el que és segur és que el nou director del projecte serà Ibai Gómez, exfutbolista de 35 anys que ve d’entrenar l’Arenas de Getxo de Segona RFEF amb qui va aconseguir l’ascens. Mitjans del País Basc van avançar aquesta possibilitat fa unes setmanes, i tot i que en els últims dies s’havia especulat amb la possibilitat que anés al Mirandés (el tècnic Alessio Lisci que els ha portat al play-off d’ascens entrenarà l’Osasuna de Primera Divisió), es convertirà en l’inquil·lí de la banqueta tricolor després que l’acord estigui tancat. Det fet, el tècnic va presenciar els dos partits del play-off d’ascens que els tricolors van disputar a Encamp.
Amb Ibai Gómez arribaran també alguns membres del seu staff, i la previsió és incorporar també el seu nutricionista de confiança per poder controlar tot allò relatiu a l’alimentació. La de l’Arenas de Getxo no ha estat la seva primera experiència com a tècnic sènior, ja que va ser el seleccionador de la República Dominicana als Jocs Olímpics de París. Abans havia entrenat també el conjunt dominicà sub-23, a més del Santutxu (l’equip on va arrencar) juvenil.
Amb l’arribada d’Ibai Gómez a la banqueta amb alguns dels seus ajudants, la incògnita serà saber què passa amb el tècnic Beto Company. L’entrenador tarragoní ha manifestat en diverses ocasions al llarg de la temporada que ell és un home de club, que no té l’ego de primer entrenador i que quan se li demani des de l’entitat “tornaré a fer un pas enrere”, però de ben segur, que vista la trajectòria de l’equip des de la seva arribada i de l’ascens de categoria, tindrà propostes per fer de primer tècnic.
Una desena de fitxatges
Més enllà del cos tècnic, als despatxos del club tricolor es va treballant també des de fa dies en les arribades sobre la gespa, i la previsió és que el club tanqui una desena de fitxatges pel retorn al futbol professional. El número total, però, dependrà de les baixes que hi acabi havent, ja sigui perquè no interessen a la direcció esportiva, o perquè desperten interès d’altres clubs.
Un dels que no seguiran és Oier Olazábal, que s’ha retirat ja del futbol professional i ni tan sols va acabar la temporada com a jugador de l’FC Andorra. Després de l’últim partit de Primera RFEF a l’estadi de la Cultural va decidir penjar els guants, i ja no va tornar a anar convocat més com a futbolista tricolor.
AL 2021
La relació d’Ibai Gómez amb l’FC Andorra ve de lluny, i ja va ser tricolor el 2021 com a jugador. L’extrem estava llavors sense equip, i es va entrenar uns dies amb el conjunt del Principat aprofitant una visita d’oci al país quan no tenia equip. En una entrevista a la contraportada del Diari, Gómez va explicar que “tinc bona relació amb el Jaume Nogués i Eder Sarabia i m’ho van oferir quan van saber que estava de visita”.
REPORTATGE
Luismi Redondo s’ha convertit en un dels protagonistes del retorn de l’FC Andorra al futbol professional. Almenys mediàticament. I és que l’atacant extremeny va demanar matrimoni a la seva parella dissabte a la nit sobre la gespa de l’estadi del Toralín un cop consumat l’ascens al futbol professional, en una imatge que va córrer com la pólvora. I per si això fos poc, el migcampista va desvelar també ahir a les xarxes una predicció que ha acabat fent fortuna més de sis mesos després. Era el mes de desembre, tot just a principis, i l’equip venia de perdre 3-2 a domicili amb la Gimnástica Segoviana en un dels partits més durs de la temporada, ja que l’Andorra guanyava 1-2 al 94, i va acabar caient a Segòvia. La derrota deixava els tricolors sisens, fora de play-off, a 11 punts de l’ascens directe, i amb molt males sensacions. Dos dies després, segons la imatge que va compartir, va guixar al mirador del Roc del Quer Vamos a ascender, 3/12/24, immortalitzant-ho, i mostrant-ho amb el missatge “sabia que ho aconseguiríem”. La resta ja és història, com el seu futur matrimoni, i com una predicció en un lloc tan espectacular que segur que sempre recordarà.