Futbol
Prop de 300 aficionats tricolors es desplacen a Ponferrada per donar suport a l’FC Andorra
L'afició tricolor arenga la plantilla hores abans del decisiu duel contra la Ponferradina
Unes 300 persones han viatjat aquest cap de setmana fins a Ponferrada per acompanyar i animar l’FC Andorra en el decisiu partit d’aquest diumenge contra la Ponferradina, corresponent al 'play-off' d’ascens a la Segona Divisió. Els aficionats tricolors han volgut mostrar el seu suport incondicional a l’equip en un dels enfrontaments més transcendents de la temporada.
Alguns dels seguidors s’han acostat fins a l’hotel de concentració del conjunt andorrà, on han dedicat càntics i mostres d’ànim a la plantilla, creant un ambient festiu i motivador per als jugadors abans del duel clau.