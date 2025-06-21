Futbol

Suport incondicional de l'afició tricolor

Prop de 300 aficionats s'han desplaçat a Ponferrada per acompanyar l'FC Andorra en el partit d'ascens a Segona Divisió

Els aficionats de l'FC Andorra a l'hotel de concentració dels jugadors

Els aficionats de l'FC Andorra a l'hotel de concentració dels jugadorsFernando Galindo

Redacció

Els jugadors de l'FC Andorra saludant als aficionats

Els jugadors de l'FC Andorra saludant als aficionatsFernando Galindo

Els jugadors de l'FC Andorra saludant als aficionats

La plantilla tricolor ha volgut agrair el suport dels aficionats que s'han desplaçat a Ponferrada per acompanyar-los en el duel decisiu.
L'afició de l'FC Andorra anima els jugadors

L'afició de l'FC Andorra anima els jugadorsFernando Galindo

L'afició de l'FC Andorra anima els jugadors

Els aficionats de l'FC Andorra esperen a les portes de l'hotel a la plantilla tricolor per donar-los ànims.
Els aficionats encenen una bengala i proclamen càntics per arengar l'equip

Els aficionats encenen una bengala i proclamen càntics per arengar l'equipFernando Galindo

Els aficionats encenen una bengala i proclamen càntics per arengar l'equip

La festa, l'alegria i la il·lusió són inherents en dies com aquest. Els seguidors han encès bengales i han arengat els futbolistes tricolor amb càntics.
Gerard Piqué saludant els aficionats

Gerard Piqué saludant els aficionatsFernando Galindo

Gerard Piqué saludant els aficionats

Gerard Piqué tampoc ha volgut desaprofitar l'oportunitat de saludar i agrair els aficionats pel suport incondicional.
L'autobús de l'FC Andorra arriba a l'estadi

L'autobús de l'FC Andorra arriba a l'estadiFernando Galindo

L'autobús de l'FC Andorra arriba a l'estadi

Els jugadors arriben a El Toralín per afrontar els últims instants abans del partit.
Els jugadors tricolors trepitjant la gespa

Els jugadors tricolors trepitjant la gespaFernando Galindo

Els jugadors tricolors trepitjant la gespa

La calma abans de la tempesta. Els jugadors parlen sobre la gespa de El Toralín focalitzant-se en el decisiu partit per pujar a Segona.
