Futbol
Suport incondicional de l'afició tricolor
Prop de 300 aficionats s'han desplaçat a Ponferrada per acompanyar l'FC Andorra en el partit d'ascens a Segona Divisió
Els jugadors de l'FC Andorra saludant als aficionats
La plantilla tricolor ha volgut agrair el suport dels aficionats que s'han desplaçat a Ponferrada per acompanyar-los en el duel decisiu.
L'afició de l'FC Andorra anima els jugadors
Els aficionats de l'FC Andorra esperen a les portes de l'hotel a la plantilla tricolor per donar-los ànims.
Els aficionats encenen una bengala i proclamen càntics per arengar l'equip
La festa, l'alegria i la il·lusió són inherents en dies com aquest. Els seguidors han encès bengales i han arengat els futbolistes tricolor amb càntics.
Gerard Piqué saludant els aficionats
Gerard Piqué tampoc ha volgut desaprofitar l'oportunitat de saludar i agrair els aficionats pel suport incondicional.
L'autobús de l'FC Andorra arriba a l'estadi
Els jugadors arriben a El Toralín per afrontar els últims instants abans del partit.
Els jugadors tricolors trepitjant la gespa
La calma abans de la tempesta. Els jugadors parlen sobre la gespa de El Toralín focalitzant-se en el decisiu partit per pujar a Segona.