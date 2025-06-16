FUTBOL
Tot per decidir
L’FC Andorra empata amb la Ponferradina i haurà de guanyar al Toralín per pujar a Segona
L’FC Andorra necessitarà guanyar dissabte al Toralín per pujar a la Segona Divisió del futbol espanyol després que l’anada del play-off d’ahir davant de la Ponferradina a l’Estadi de la FAF acabés amb empat (1-1) en un duel de contrastos en què els de Beto Company haurien pogut marxar cap a Castella i Lleó amb una renda més que interessant vista la superioritat que l’equip va demostrar a la segona meitat (Molina va enviar una pilota al pal i Prieto va treure diverses arribades clares), però en què també el conjunt visitant hauria pogut guanyar deixant molt encarrilada l’eliminatòria (a la primera meitat van enviar un tir al travesser des de camp propi, i els últims atacs van ser lleonesos).
El duel va estar marcat també per l’actuació arbitral, molt protestada tant pel públic com per l’equip tricolor, especialment amb un clar penal no assenyalat sobre Lautaro de León a l’inici de la segona meitat, quan l’FC Andorra anava al darrere en el marcador, i també per unes mans al primer temps que les imatges televisives demostraven claríssimament que havia hagut de ser també pena màxima. I és que potser en una categoria que des de la federació es vol que sigui semiprofessional, s’hauria d’apostar-hi de veritat i dotar els àrbitres de tecnologia per intentar minimitzar al màxim els errors que tots, ells també, podem cometre. I més enllà que tothom es pot equivocar, tampoc sembla gaire seriós escollir per a una final d’un play-off d’ascens a Segona Divisió un àrbitre que fa un mes i mig estava xiulant el Mundial. Sí, però el Mundial de futbol platja. Més enllà de faltes d’efectivitat, d’errades arbitrals o de mil aspectes, al final, el duel va acabar amb un combat nul i amb avantatge per a la Ponferradina, que va marxar més satisfeta amb el marcador perquè sap que li serveix l’empat (al final de la pròrroga) per tornar a la categoria de plata, mentre que els tricolors saben que per tornar a l’elit hauran de guanyar a domicili, com ja van fer la setmana passada a Eivissa a la tornada de la primera eliminatòria.
Tot això amb més de 4.000 persones a les graderies de l’Estadi de la FAF d’Encamp, en la que és l’assistència més gran a un partit de l’FC Andorra, en una tarda que va tenir un gran ambient animat també pels més de 100 aficionats arribats des de terres lleoneses, i en un duel que només va servir per refermar que tot s’haurà d’acabar de decidir dissabte a les 20.30 hores al Toralín de Ponferrada.
ESPORTS
Divisió de l’afició amb Encamp
Marc Basco
VESTIDOR
BETO COMPANY. L’ENTRENADOR DE L’FC ANDORRA no va evitar parlar de l’àrbitre i va assenyalar que “un penal? N’hi ha hagut dos, però tots tenim dret a tenir un mal dia”, i va afegir que “crec que hem generat prou accions per emportar-nos alguna cosa més”. A més, el tècnic va afirmar que “tinc clar que nosaltres podem guanyar a Ponferrada. Jo ja puc dir el que sigui, que els que ho han de tenir clar són els jugadors”, i va concloure que “estem convençuts que ho farem”.
DESTACATS
S’alternen els gols amb Lautaro i ahir va ser ell qui va prendre protagonisme. ofensiu.
MOLINA. POLIVALENT
Va començar de central, va passar al mig a dirigir i encara va enviar un tir al travesser.
ALMPANIS.INSISTENT
Va entrar per Cerdà i bona part dels atacs a la represa van venir per ell a l’esquerra.