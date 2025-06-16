FUTBOL
Divisió de l’afició amb Encamp
La parròquia tricolor destaca la modernitat del nou Estadi de la FAF, però alguns no acaben de veure del tot clar el trasllat.
L’FC Andorra va disputar ahir el segon partit a l’Estadi de la FAF en el que sembla que serà un habitual la temporada vinent, tal com va explicar el Diari la passada setmana després que Govern admetés la seva predisposició per sufragar, almenys, una part del lloguer de la instal·lació propietat de la federació.
Però què pensa la parròquia tricolor sobre el trasllat de l’equip a Encamp? Els aficionats preguntats pel Diari van mostrar una divisió d’opinions sobre la que hauria de ser la nova casa de l’FC Andorra, i tot i admetre que l’Estadi de la FAF és una instal·lació millor i més moderna, alguns segueixen preferint l’Estadi Nacional per la comoditat de trobar-se al centre del país.
Aquest és el cas de l’Edu, resident a Escaldes-Engordany, que explicava que “m’agrada més el Nacional, sobretot perquè és cèntric i ja estem acostumats a anar a Andorra”. A més, per a aquest aficionat, “el dia que plogui segurament ens mullarem, sigui a tribuna o en algun altre lloc”, però, tot i això, va admetre que, “evidentment, seguirem venint a donar suport a l’equip, només faltaria”. En la mateixa línia, Josep Solé, aficionat de Guissona que ve a tots els partits de l’FC Andorra que pot, explicava que “és un estadi molt més nou, gran i ampli, i crec que està molt bé després d’haver vingut el dia de l’estrena contra l’Eivissa”, però confessava que “el problema és la ubicació pel tema del desplaçament, tot i que està força bé”. Per últim, va concloure que “crec que el desplaçament de la gent serà un problema, però l’any que ve acabarem venint aquí igual que ho fèiem abans. Ara bé, si per mi fos, jo preferiria seguir jugant a l’Estadi Nacional”.
N’hi ha alguns, però, que tenen ben clar que el trasllat a l’Estadi de la FAF serà positiu per al conjunt tricolor, com el cas del Josep Ramon, que considera que “a mi personalment m’agrada més aquest Estadi de la FAF perquè fa més sensació de futbol, com ja es va veure el dia de l’Eivissa, en què hi havia un gran ambient i més gent que a l’Estadi Nacional”. Cert és que en el seu cas l’operativa com a resident a Encamp serà més fàcil, i és que explicava que “l’accés tampoc és tan difícil com diuen, i jo evidentment si juguen aquí seguiré venint-hi”.
Però, en general, les persones qüestionades pel Diari van coincidir que és un estadi amb cara i creu, com el Manel, aficionat resident a Santa Coloma, que destacava que “és un estadi que està molt bé, l’únic que el fet de no ser a Andorra la Vella ho fa més complicat que no pas el fet d’anar a l’Estadi Nacional”, tot i que admetia també que “les instal·lacions estan molt bé, d’això no n’hi ha dubte, però esperem millorar una miqueta”. A més, va concloure que si l’any que ve juguem aquí, i tant que vindré. Al final, Andorra és petita i no costa tant desplaçar-se uns quilòmetres”.
D’altra banda, Fernando Ramírez, d’Escaldes-Engordany, assenyalava que “és un estadi molt més bonic i força més gran que el Nacional, i crec que al final és un bon trasllat per a l’FC Andorra”. No obstant, va admetre també que “el problema és que no és tan cèntric, però al final crec que és un bon camp, i seguiré venint perquè hem de fer equip, fer club i, ja que la FAF ha fet aquest estadi, s’ha d’utilitzar”. Per últim, l’aficionat escaldenc va mostrar-se favorable al fet que Govern ajudi amb el lloguer del camp, “perquè són responsables que l’FC Andorra deixi de jugar al Nacional”. Veurem què acaba passant, però segur que el tema seguirà.
