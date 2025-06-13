Futbol
La televisió sèrbia retransmet el resum del Sèrbia-Andorra amb imatges d'un videojoc
Van utilitzar imatges de l'eFootball, més conegut com Pro Evolution Soccer
La televisió sèrbia va protagonitzar un curiós moment durant l'emissió d'un telenotícies d'esports, que parlava sobre el partit que va disputar la selecció nacional contra Andorra, el passat dimarts 10 de juny, que va acabar amb victòria local per 3 gols a 0, amb hat-trick, d'Aleksandar Mitrovic.
A l'hora de retransmetre el resum de l'enfrontament, el telenotícies va utilitzar imatges d'una adaptació de l'eFootball, més conegut com Pro Evolution Soccer (PES), en comptes de les imatges reals del partit, segons es pot veure en el vídeo de l'usuari @trikornepenal_. Aquests tipus de vídeos són molt comuns a YouTube, creats per persones que reviuen els millors moments amb jugadors ficticis.