El Govern pagarà el play-off
L’executiu assumeix el cost del lloguer de l’Estadi de la FAF dels dos partits de promoció d’ascens de l’FC Andorra
El Govern ha decidit assumir el cost del lloguer de l’Estadi de la FAF en els dos partits pel play-off d’ascens de l’FC Andorra –Eivissa i Ponferradina–, després que l’equip tricolor es veiés obligat a abandonar l’Estadi Nacional per la celebració dels Jocs dels Petits Estats. La cerimònia inaugural va deixar fora de servei la seu habitual del conjunt tricolor aquestes darreres temporades, tal com estipulava el conveni vigent fins al 30 de juny i, davant d’aquesta situació, tal com va explicar el Diari l’1 de maig i en considerar que l’acord amb el club preveia disposar de l’Estadi Nacional durant tota la temporada, el Govern ha decidit, com a mesura compensatòria, cobrir el cost del nou escenari per als dos compromisos de la promoció d’ascens a la Segona Divisió.
És una decisió compensatòria per no disposar l’equip de l’estadi nacional
Inicialment, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) reclamava 100.000 euros pel lloguer de l’Estadi de la FAF, però finalment es va acordar tancar la negociació en 70.000 euros –35.000 per partit–, que seran assumits íntegrament per l’executiu. Una decisió que s’emmarca en la voluntat de totes les parts implicades –Govern, FAF, FC Andorra i comú d’Encamp– de crear sinergies i garantir la continuïtat al país de l’entitat presidida per Ferran Vilaseca, després que el club rebutgés assumir un cost que considerava que no li correspon. En aquest escenari, la futura col·locació de gespa artificial a l’Estadi Nacional fa que el recinte de la Baixada del Molí deixi definitivament de ser una opció per a l’FC Andorra, que es queda només amb l’Estadi de la FAF com a alternativa per seguir jugant al país. El club tricolor ha rebut propostes per traslladar l’equip fora d’Andorra –amb opcions a Catalunya–, però tant el Govern, com la FAF, el comú encampadà i el mateix club treballen per mantenir el projecte encapçalat per Kosmos Holding, Gerard Piqué i Clayton arrelat al Principat.
I és també en aquest context i en aquestes negociacions, que s’ha pogut obrir la porta a l’FC Andorra d’estudiar la construcció d’un camp d’entrenament proper a l’Estadi de la FAF i, per tant, centralitzar totes les àrees del club a la parròquia: oficines, terreny de joc i zona esportiva. Una infraestructura que milloraria la logística i la comoditat del dia a dia i que respon a una voluntat expressa del club des de fa anys. Amb tot, actualment, la proposta és encara molt embrionària i no representa gaire més que una de les opcions i de les hipòtesis que la cúpula tricolor té actualment sobre la taula.