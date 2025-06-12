Jugador de l'FC Andorra
Álvaro Martín: “Tinc la sensació que ho podem fer”
Álvaro Martín viu el millor moment des que va aterrar a l’FC Andorra. Ha passat per etapes de dubtes i poc protagonisme, però ara, en aquest tram decisiu, la seva petjada a l’equip és indiscutible.
L’equip arriba al play-off en el millor moment.
Segurament, sí. L’equip està en una bona dinàmica, vam acabar la semifinal amb molt bones sensacions i ens trobem en el millor moment de la temporada. Estem confiats i tenim la sensació que podem aconseguir-ho.
En un moment com aquest, hi ha més nervis o il·lusió?
Nervis no n’hi ha. Sabem que tenim un rival complicat i que és una final, però l’equip està tranquil, centrat i amb molta il·lusió. Estem contents pel moment que vivim i amb moltes ganes.
El camí llarg no era l’opció preferida. Canvia alguna cosa?
Evidentment, preferíem pujar pel camí curt, quedar primers i fer-ho tot més fàcil. Però l’objectiu és pujar, sigui com sigui. Si és pel camí llarg, també val. L’equip està preparat per fer-ho.
Jugar la tornada fora influeix?
Amb la nova norma, quedar millor classificat a la lliga regular et dona avantatge en cas d’empat, però tots voldríem jugar la tornada a casa. Hauria estat bonic celebrar-ho aquí. Tot i això, toca fer-se forts a casa i encaminar l’eliminatòria.
En l’àmbit personal, com està vivint aquest tram final?
Estic molt content. Al principi em va costar agafar confiança i continuïtat, però en aquest últim tram m’he sentit molt bé.
Per afrontar un play-off, què pesa més: el cap o el futbol?
Les dues coses. El cap és clau, perquè estàs molt a prop d’aconseguir-ho i has de saber gestionar els moments. Però també hem de jugar, gaudir i posar-hi orgull. És una final i ho donarem tot, segur.
Dissabte 21 de juny a les 22.30 hores, quina imatge veu?
Que primer hi ha un partit d’anada i l’hem de guanyar, però em veig feliç i celebrant l’ascens a Segona Divisió amb tothom.