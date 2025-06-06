Futbol
La cantant Aitana desitja sort a l'FC Andorra
L'artista catalana espera que el club ascendeixi a Segona Divisió
La cantant Aitana ha enviat un missatge per desitjar sort a l'FC Andorra en la lluita per tornar a jugar a Segona Divisió. L'artista catalana va coincidir en un esdeveniment amb el responsable de l'oficina d'atenció al jugador del club tricolor, Carles de Bofarull, i va enregistrar un vídeo on afirma que sap que l'Andorra està immers en l'ascens a la categoria de plata espanyola i els encoratja "a tope i molta sort", segons mostra la publicació que ha fet el club avui
L'FC Andorra disputa diumenge el partit de tornada de la primera eliminatòria del play off per ascendir a Segona Divisió amb l'Eivissa, a qui va guanyar a l'Estadi de la FAF a Encamp diumenge passat per 2-0.