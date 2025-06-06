PIRAGÜISME

Bronze de Doria a la Copa del Món de La Seu

Marc Basco
Marc Basco

Mònica Doria ha acabat en tercera posició a la Copa del Món de piragüisme a la Seu d'Urgell en la modalitat de caiac. La palista tricolor havia fet el segon millor temps a la qualificació, i durant la final ha tingut una penalització a l'última part del recorregut que l'ha impedit endur-se el triomf. Doria ha acabat amb un temps de 94"61 a 1"11 de la vencedora, l'eslovaca Sona Stanovska. El segon lloc ha estat per a Camille Prigent.

