PIRAGÜISME
Bronze de Doria a la Copa del Món de La Seu
Ha estat tercera en caiac
Mònica Doria ha acabat en tercera posició a la Copa del Món de piragüisme a la Seu d'Urgell en la modalitat de caiac. La palista tricolor havia fet el segon millor temps a la qualificació, i durant la final ha tingut una penalització a l'última part del recorregut que l'ha impedit endur-se el triomf. Doria ha acabat amb un temps de 94"61 a 1"11 de la vencedora, l'eslovaca Sona Stanovska. El segon lloc ha estat per a Camille Prigent.
ESPORTS
Mònica Doria i Laura Pellicer afronten amb il·lusió la Copa del Món
Redacció