PIRAGÜISME
Mònica Doria i Laura Pellicer afronten amb il·lusió la Copa del Món
El Parc Olímpic del Segre acollirà aquest cap de setmana la primera prova de la Copa del Món de piragüisme en aigües braves, a la Seu d’Urgell, amb la presència de Mònica Doria, flamant campiona d’Europa en canoa, i Laura Pellicer.
“Ara hi ha molts ulls posats sobre meu, però és una competició més”
Doria va apuntar que “evidentment que tenim moltes ganes de competir a casa. És el lloc on passem més hores, gairebé més que a casa nostra”, i també va reconèixer la pressió afegida després de l’èxit a l’Europeu: “Ara hi ha molts ulls posats sobre meu, però ho afronto com una competició més i totes partim de zero.” Pellicer, per la seva banda, va ressaltar l’orgull de representar Andorra i Sant Julià: “El canal de la Seu és casa nostra, on hem après a remar i poder fer allà una Copa del Món és molt especial.”
D’altra banda, el cònsol lauredià, Cerni Cairat, va confirmar, tal com va explicar el Diari, que han iniciat converses amb la Federació Andorrana de Canoa i Caiac per a la creació d’un camp d’entrenament al Prat del Senzill. La proposta es troba encara en fase embrionària, pendent d’estudis hidrològics.