Piragüisme
La Copa del Món de piragüisme de la Seu és una de les cites importants per a Doria i Pellicer
La prova es disputarà del 5 al 8 de juny
Jugar a casa sempre és especial. Tot i que no serà a Andorra, Mònica Doria i Laura Pellicer ho faran ben a prop, concretament a la Seu d'Urgell, localitat que acollirà la primera Copa del Món de la temporada del 5 al 8 de juny. Una cursa especial i que està marcada en vermell al calendari d'ambdues palistes en ser al canal on sempre estan entrenant. "A la Seu, sent un canal molt específic, sempre ens dona una mica més d'avantatge als que entrenem cada dia. Aquest avantatge existeix sempre, però al final, s'ha de fer la baixada que s'ha de fer i el nivell en Copa del Món continua sent molt elevat" ha confirmat Doria. Unes paraules amb les quals ha concordat Pellicer, que ha destacat que, tot i que enguany s'obre el calendari amb la prova i no s'acaba, "el fet que sigui aquí et dona impuls per començar la temporada o, en el cas dels anys anteriors, et dona felicitat de poder-la acabar a casa". El factor extra serà la presència de familiars i amics, els quals podran gaudir de veure-les en directe i oferir el suport que en competicions internacionals tenen en grau més baix.
"El triomf de les dues esportistes lauredianes no és fruit de la casualitat. Ve d'anys de treball, constància i l'esforç que requereix. S'han convertit en un exemple per als joves del país" ha expressat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat. Dos noms propis que ja brillen per si mateixos en el món del piragüisme i que, segons han mencionat les piragüistes, "fa goig poder representar a la parròquia i al país".
Després de proclamar-se campiona d'Europa a París, Doria enceta la primera cita mundialista amb "moltes ganes" i, sobretot, amb l'objectiu de continuar amb el nivell demostrat. "És evident que vull repetir el resultat de la Copa d'Europa. És a casa, és al meu canal, però no canvia res. Divendres comencem com si res" ha explicat. De fet, la tricolor tindrà "tots els ulls ficats en mi". No obstant això, el full de ruta continua sent el mateix, "poder arribar a passar de rondes i estar en les finals". Doria competirà en les tres modalitats, on l'eslàlom de canoa ha canviat de modalitat i ara, per poder accedir a les finals, s'ha de quedar entre les dotze primeres posicions. "És el primer cop que faig les cinc copes del món i crec que puc fer un bon resultat" ha destacat.
Per la seva banda, Pellicer, que disputarà la copa de la Seu d'Urgell i de Pau (França), ha destacat que l'objectiu és aconseguir tots els propòsits tècnics i fer un salt de nivell. "Vull poder escalar posicions i representar el país de la millor manera possible". Així doncs, ha conclòs mencionant que potser també participarà en la cita a Alemanya, però que tot depèn del pressupost federatiu.
