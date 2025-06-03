PIRAGÜISME
La federació vol un espai d’entrenament al país
El desig és habilitar-lo al parc del Senzill, a Sant Julià de Lòria
La Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC) treballa per disposar d’un espai d’entrenament estable al país i el lloc triat és el parc del Senzill, a Sant Julià de Lòria. De fet, ja s’han mantingut diverses trobades informals entre la federació i el comú lauredià per començar a traçar un projecte que permetria dotar d’una zona destinada exclusivament als entrenaments.
Tot es troba encara en una fase inicial, però la predisposició és molt bona
L’objectiu és disposar d’un espai pensat només per a l’activitat formativa, enfocat a la iniciació i a la captació de nous esportistes andorrans, especialment joves, i no pas a una explotació comercial o turística. Aquest projecte s’emmarca en el moment de creixement que viu la disciplina, impulsat en gran part pels èxits de Mònica Doria, recent campiona d’Europa. La FACC considera clau consolidar aquest impuls amb una infraestructura pròpia que faciliti l’entrenament regular sense haver de sortir del Principat i, tot i que tot plegat encara es troba en una fase molt inicial, la predisposició de les institucions és positiva, principalment per l’abast limitat del cost i per l’enfocament comunitari i sostenible del projecte.