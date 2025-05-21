Instal·lacions
108.000 euros per retirar la gespa de l'Estadi Nacional
Govern ha adjudicat els treballs a l'empresa Construccions i Treballs Públics La Coma
Retirar la gespa de l'Estadi Nacional costarà gairebé 107.838,52 euros, 8.876 més que els 98.961,58 previstos pel Govern en un BOPA publicat el passat 26 de març. L'adjudicació, segons s'ha publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, ha recaigut sobre l'empresa Construccions i Treballs Públics La Coma i està previst que les obres comencin el 2 de juny i que s'allarguin durant 2 mesos.
L'encarregat, més enllà de treure la superfície natural híbrida del camp, haurà de desmuntar la bastida utilitzada per a les retransmissions televisives, la grava, els tubs de reg i calefacció, les bases per a les porteries actuals, les rampes d'accés al terreny de joc des dels vestuaris o realitzar nous forats per suports de les porteries.
Un cop finalitzats els treballs de retirada de la gespa, s'hi instal·larà la superfície artificial, que el Govern va adjudicar a l'empresa Fieldturf Poligras, per 356.911,27 euros.