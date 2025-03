Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Govern ha licitat els treballs de retirada de la gespa i les instal·lacions annexes de l'Estadi Nacional per un import de 98.961,58 euros (IGI inclòs), segons publica el BOPA aquest matí. El plec de bases estableix com a data d'inici d'aquests treballs el 2 de juny del 2025, i el contractista haurà d'executar l'obra en un termini de dos mesos. Més enllà de treure la superfície natural híbrida que hi ha actualment, l'encarregat de fer l'obra haurà de desmuntar també la bastida utilitzada per a les retransmissions televisives, la grava, els tubs de reg i calefacció, les bases per a les porteries actuals, les rampes d'accés al terreny de joc des dels vestuaris o realitzar nous forats per suports de les porteries. La data límit per presentar ofertes és el 17 d'abril.

Un cop estiguin executats els treballs de retirada de l'actual gespa, s'hi instal·larà la superfície artificial, que l'Executiu va adjudicar a l'empresa Fieldturf Poligras per 356.911,27 euros amb IGI inclòs.