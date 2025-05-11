FUTBOL
L'FC Andorra assegura matemàticament el play-off
Després del triomf i les derrotes dels rivals directes
L'FC Andorra ha assegurat matemàticament la classificació pel play-off d'ascens a la Segona Divisió després de que el Celta B hagi perdut aquest migdia al camp de l'Amorebieta. A més de guanyar, com van fer ahir per 1-3 davant del Barça B, els tricolors necessitaven que els seus perseguidors punxessin, i així ha passat. El Bilbao Athletic va caure ahir 0-1 a casa davant de l'Unionistas de Salamanca, i l'Ourense va perdre 4-0 a Tarassona, i tots aquests resultats, combinats amb el del filial del Celta d'aquest matí han garantit ja la classificació matemàtica per disputar les eliminatòries d'ascens.
Els homes de Beto Company mantenen també encara opcions d'ascens directe, però necessiten que la Cultural Lleonesa sumi, com a molt, un punt més, i que la Ponferradina en faci quatre. Tot això, sempre i quan l'FC Andorra guanyi els dos partits que queden en joc.
ESPORTS
L’FC Andorra alimenta el somni
Ivan Álvarez