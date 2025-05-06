Ciclisme de muntanya
Les entrades per la Copa del Món de BTT ja estan disponibles
Els preus varien entre els 15 i els 60 euros
Pal Arinsal ha obert avui la venda d'entrades per la desena edició de la Copa del Món de BTT, que se celebrarà del 9 al 13 de juliol. El preu de les entrades varia entre els 15 euros per un dia, fins als 60 euros de l'entrada de tres dies, i es poden adquirir a través de la pàgina web de la competició. Els infants fins a sis anys tindran l'accés gratuït, igual que els usuaris amb forfet de temporada de Grandvalira Resorts. Així mateix, les persones amb discapacitat funcional també tindran l'entrada gratuïta.