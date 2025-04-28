Ciclisme de muntanya
Pal Arinsal obre inscripcions per als voluntaris de la Copa del Món de BTT
L'organització busca un mínim de 150 persones voluntàries
L'estació de Pal Arinsal ha obert inscripcions per als voluntaris de la Copa del Món UCI de BTT 2025, que tindrà lloc del 9 al 13 de juliol. L'organització busca un mínim de 150 persones voluntàries, que es poden inscriure a través de la pàgina web d'esdeveniments de Pal Arinsal.
Les persones voluntaries rebran un pack d'equipament i regals, a més d'un xec regal de 25 euros, per cada dia de col·laboració, per bescanviar a botigues de Pal Arinsal i establiments col·laboradors de la Massana.