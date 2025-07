Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'Atlètic Escaldes va derrotar ahir al Ranger's per 1 a 2 a la semifinal de la Copa Constitució i serà el rival de l'Inter Escaldes a la final del 25 de maig. El conjunt dirigit per Dani Luque va haver de remuntar l'eliminatòria, forçant la pròrroga, per acabar enduent-se el bitllet a la final. Salomon Obama va ser l'encarregat d'obrir el marcador pels Ranger's, al minut 75. L'empat va venir de la mà de Pedra Muñoz al minut 84, per forçar la pròrroga. Al minut 110, David Valero va donar la victòria a l'Atlètic Escaldes i va segellar el pas a la final.