Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’Inter Escaldes ja té bitllet per a la final de la Copa Constitució. Els escaldencs van saber remuntar amb ofici i instint un partit empantanat i d’alt voltatge contra una UE Santa Coloma que defensava la corona i l’orgull. 1 a 2 al marcador final i cita el 25 de maig per al títol amb el Ranger’s i l’Atlètic Escaldes pendents de resoldre la resta de l’equació.

Va ser un duel de respecte mutu, d’aquells que es construeixen partint de detalls i que es poden decantar per una pentinada, una errada o una genialitat. L’Inter va avisar primer amb dos xuts secs –Guillaume des de la frontal (10’) i Martín Calderón (13’) posant a prova els reflexos d’Álex Ruiz, que va treure una mà salvadora. La primera petjada de veritat del grup de Felip Ortiz, però, va arribar abans del descans, en un d’aquells moments que acaben pesant. Calderón va veure llum allà on ningú no la veia i va etzibar un xut amb l’exterior des de 30 metres que es va colar sense remei. Cop de geni i 0 a 1 a la butxaca per a l’Inter abans de la treva. Però la UE no és equip que es deixi tombar fàcilment. I el vigent campió del torneig ho va demostrar només arrencar la segona part: córner servit al cor de l’àrea i Marcos Blasco, implacable i en una segona jugada, va resoldre enmig d’un bosc de cames per a l’empat (1-1). Partit nou i emocions renovades.

L'Inter elimina el vigent campió de copa i vol opositar a signar el doblet



Quan el duel semblava enfilar-se cap a la pròrroga, amb el marcador ancorat, va aparèixer l’acció que ho va canviar tot. Minut 77. Una centrada tensa, d’aquelles amb aroma de perill, va quedar penjant a l’olla. Andrés Mohedano, amb un gest de funàmbul va rematar al travesser i allà, on cal ser-hi i llegir abans que la resta, Rafinha va aparèixer per fer el gol del triomf (1-2). Des d’aquell instant, l’Inter va saber llegir el context i gestionar el temps. Va tapar forats, va baixar pulsacions i va tancar la porta amb pany i forrellat. Ni la UE, ferida, va poder trobar una escletxa tot i l’arravatament final de Siaj i l’Inter, líder de la Lliga Multisegur, ja espera rival per a la final i poder opositar al doblet.