La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha confirmat que el partit entre Andorra i Anglaterra, corresponent a la fase de classificació per a l’Eurocopa 2025, no es disputarà al nou estadi nacional d’Encamp i que es traslladarà al RCDE Stadium de Cornellà-El Prat, a Barcelona. El president de la FAF, Fèlix Álvarez, i el secretari general, David Rodrigo, han exposat amb detall els motius tècnics, logístics i institucionals que han fet inevitable aquest canvi de seu. Per a l'ens era un risc disputar el partit a la nova instal·lació, ja que l'estadi encara no estarà preparat del tot per al 7 de juny, data de la disputa de l'enfrontament. “Per nosaltres, és una derrota no poder jugar a casa”, ha reconegut Álvarez. La FAF tenia la voluntat clara d’estrenar el nou estadi davant una selecció de primer nivell com Anglaterra, però diversos retards en la finalització de les obres i problemes tècnics, especialment a nivell elèctric, han fet que no es pogués garantir el funcionament òptim de la instal·lació a temps. Rodrigo ha estat contundent: “Hi ha normes UEFA molt estrictes. La seu del partit s’ha de comunicar com a mínim dos mesos abans. Ens van donar una pròrroga, però les proves elèctriques no ens garantien la seguretat necessària. No podíem córrer el risc d’una errada i que suposés perdre els drets de televisió, que superen el pressupost de la FAF”. La federació pagarà 100.000 euros al RCD Espanyol pel lloguer de l'estadi blanc-i-blau.