L’RCDE Stadium de Cornellà i el Prat (l’estadi de l’RCD Espanyol) serà la seu del partit del Premundial que enfrontarà Andorra amb Anglaterra dissabte 7 de juny a partir de les 18.00 hores, després que la UEFA donés el vistiplau definitiu al canvi de recinte. Representants de totes dues federacions i del màxim organisme del futbol europeu van visitar la instal·lació catalana, amb capacitat per a 40.000 espectadors, fa unes setmanes i l’estadi periquito ja figura com a seu oficial del partit que es disputarà en poc més de dos mesos.

La voluntat de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) era que el duel contra els anglesos servís per inaugurar oficialment l’estadi que està construint a Encamp, però el retard que hi ha hagut els últims mesos ha impossibilitat aquesta efemèride. Si res no canvia, el nou camp sí que estarà llest en aquelles dates, el problema és que la UEFA demana uns dos mesos de proves i rodatge en l’àmbit operatiu o de seguretat, abans de donar l’OK perquè s’hi puguin disputar partits internacionals, un temps de marge que no hi haurà. A això s’afegeix que tot just 13 dies abans del duel, l’Estadi Nacional acollirà la cerimònia d’inauguració dels Jocs dels Petits Estats, l’altra instal·lació del país que compleix la normativa UEFA, fet que impossibilita que el matx davant d’Anglaterra es jugui al país. Vista la problemàtica, la FAF va començar a buscar alternatives, i tal com havia avançat RAC1 i va explicar el Diari, el feu espanyolista va ser l’opció escollida en una infraaestructura que els últims anys ja havia acollit diversos duels internacionals, com l’Espanya-Albània, el Mèxic-Xile, el Colòmbia-Tunísia o un Perú-Nova Zelanda.

Malustrugança anglesa

Un partit contra Anglaterra tornarà a tenir circumstàncies no habituals, ja que en l’anterior ocasió en què els britànics van venir a Andorra també va haver-hi problemes que van fer perillar el duel. En aquella ocasió va ser un incendi en una de les torres de retransmissió de l’Estadi Nacional el dia abans del duel, que també va afectar tant el VAR com la gespa, però que es va poder solucionar perquè l’endemà el matx es jugués sense problemes.

La femenina, a Encamp

La voluntat de la FAF és que la selecció femenina sí que pugui jugar a Encamp en l’aturada del maig i el juny, quan ha de rebre Geòrgia (30 de maig) i Malta (3 de juny) a la Lliga de les Nacions. Aquells dies l’Estadi Nacional tampoc estarà disponible pels Jocs dels Petits Estats, i la federació vol que els duels es disputin al nou estadi i serveixin també per agafar rodatge i com a primeres proves de cara a futures competicions, ja que la idea de l’ens és que el primer partit que s’hi jugui sigui la final de la Copa Constitució el 25 de maig. Tot i aquests primers duels, la idea és que la inauguració oficial de la instal·lació sigui més endavant.