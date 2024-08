Govern aprova el conveni d'ús de l'Estadi Nacional

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat en sessió de Consell de Ministres el conveni d'ús de l'Estadi Nacional que permetrà que l'FC Andorra pugui disputar els partits de la Primera RFEF i la Copa del Rei durant la temporada 2024-2025. El text aprovat pel Govern i que hauran de signar aviat les federacions de futbol i de rugbi, el VPC i l'FC Andorra, inclou també la prioritat de les seleccions absolutes de futbol i de rugbi sobre el conjunt tricolor sempre que hi hagi coincidència de partits. A més, en el cas del futbol també tindrà prioritat la selecció sub 21, així com els clubs del país per la disputa de la final de la Supercopa, de la Copa Constitució i de les prèvies europees de l'estiu.

L'acord també inclou que durant els Jocs dels Petits Estats de l'any vinent (el comitè organitzador preveu fer-hi l'obertura i la cloenda) la instal·lació s'utilitzarà durant la cita multiesportiva, i si alguna de les entitats té partit, haurà de buscar una instal·lació alternativa.+

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha volgut agrair "la col·laboració de les entitats", així com la "bona predisposició del rugbi" i va mostrar-se "contents per arribar a aquest acord", a més de "desitjar èxits a les tres entitats a la nova temporada esportiva que començarà aviat".

Finalment, segons ha explicat Bonell, a partir de l'1 de juliol, l'Estadi Nacional haurà d'estar lliure per fer-hi el canvi de gespa i passar a instal·lar-hi una superfície artificial. Precisament el Govern ha adjudicat les obres d'aquest canvi de fespa a l'empresa Fieldturf Poligras per un import de 356.911,27 euros.