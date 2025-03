La selecció cau per 3 gols a 0 a Albània

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta va encaixar la segona derrota seguida a la fase de classificació per al Mundial del 2026 després de caure a l’Air Albania Stadium de Tirana davant d’Albània per 3 a 0, en un duel que tot just va estar viu per al combinat tricolor durant nou minuts, els que va trigar el conjunt local a obrir el marcador i enterrar a les ja per si soles poquíssimes opcions de puntuar que tenia l’equip de Koldo Álvarez de Eulate davant d’un equip molt superior que, sense anar més lluny, l’estiu passat va disputar l’Eurocopa. El partit, a més, va tenir el debut del davanter Guillaume López, que va convertir-se en el 120è jugador a vestir la samarreta de la selecció absoluta.