La selecció enceta el Premundial amb una derrota (0-1)

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Sentir el xiulet final amb derrota, però colonitzant parcel·la rival, hauria de ser quelcom més que un consol per a la selecció. Andorra va encetar la fase de classificació per al Mundial 2026 claudicant a l’Estadi Nacional contra Letònia, però exhibint més folre i més intencions de les habituals (0-1). L’onze allistat per Koldo abraçava ja part de la transició que pretén anar introduint el seleccionador, amb Biel Borra consolidat al perfil dret i el rodet d’inici per Joao Teixeira, Pau Babot i Aron Rodrigo. Intencions exposades quan tens a la banqueta habituals de sortida com Marc Rebés, Marc Vales, Cucu o Chus Rubio. Malgrat cedir, no li va anar del tot malament a una Andorra que mostra un aire renovat i amb ànima, però a la qual encara li costa sang, suor i llàgrimes cantar bingo, tot i els detalls de Berto i del debutant Aron Rodrigo, un futbolista d’allò més interessant. És inqüestionable que els tricolors van tenir bons moments amb pilota, però van ser massa les vegades que es van ennuegar a l’hora de saber què fer en els moments de possessió. Un xut de Ciganiks que va refredar Biel Borra pels volts del punt de penal, un altre creuat de Gutkovskis que va treure Iker i una falta de Savalnieks que va llepar el pal esquerre van ser les úniques petjades de la selecció letona al primer acte. El combinat de Paolo Nicolato va arribar al vestidor amb la certesa que aquesta Andorra seguia sent aspra, però que oferia algun recurs més, com va exposar un cop de sabata de Babot fregant la mitja hora o l’intent llunyà de Marc Pujol, que es va enverinar fins al punt de ser escopit pel travesser. Va variar el context a la represa, amb Letònia portant el dictat i amb la irrupció de Dario Sits per obrir el marcador. Un córner servit per Savalnieks el va resoldre amb el cap el davanter del Helmond Sport neerlandès (58’) per avançar els letons i llançar per terra la resistència dels tricolors. El gol no va desviar del guió la selecció, que va saber enfocar Zviedris en el tram final, fins al punt de transmetre més d’un dubte a una Letònia que després del bingo es fregava les mans. La poca resolució davant de porta la va seguir arrossegant la selecció, un aspecte que Koldo considera cabdal per augmentar la competitivitat del grup i que no va aconseguir tampoc ahir tot i les escaramusses d’Ian Oliveira, que no va trobar enllaç en una centrada ni després d’un servei de cantonada de Cervós, ni la va trobar Andorra en una rematada pentinada de Marc Vales a centrada de Moi San Nicolás que el porter letó va saber refredar.