El Girona no vol jugar al Nacional la Copa Catalunya

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El serial de l’Estadi Nacional va viure ahir un nou capítol, però no amb l’FC Andorra, Govern o el rugbi per entremig, sinó amb un protagonista inèdit, el Girona FC, que va sorprendre amb un comunicat en què diu que no vol disputar a la instal·lació de la Baixada del Molí la semifinal de la Copa Catalunya programada per a dimecres davant de l’FC Andorra pel mal estat de la gespa natural del camp. L’herba porta pràcticament tota la temporada malament, una evidència que va anar augmentant a les últimes setmanes després del partit dels isards davant d’Israel de l’1 de febrer, i els catalans van sorprendre amb una notificació oficial ahir a primera hora de la tarda en què asseguraven que “després d’una inspecció realitzada per l’àrea esportiva del Club, s’ha constatat que, segons el nostre criteri, l’estat del terreny de joc no compleix amb els estàndards adequats per a la celebració d’un esdeveniment d’aquesta rellevància”. L’alternativa dels gironins va ser oferir l’estadi de Motilivi per disputar el partit considerant que el canvi “seria beneficiós tant per als dos equips com per a l’aficionat, garantint unes condicions de joc idònies”, una petició traslladada també tant a l’FC Andorra com a la Federació Catalana de Futbol (FCF).