Ajornat l'FC Andorra-Girona de la Copa Catalunya

El partit de les semifinals de la Copa Catalunya que havia d'enfrontar l'FC Andorra i el Girona a l'Estadi Nacional aquest dimecres, finalment, no es disputarà en la data programada. El lamentable estat de la gespa de la instal·lació de la Baixada del Molí ha fet que les tres parts implicades, Federació Catalana de Futbol (FCF), el club tricolor i l'entitat gironina decideixin ajornar la celebració del partit en una data encara per confirmar. El mateix Girona FC va emetre un comunicat aquests diumenge lamentant l'estat de la gespa i demanant un canvi d'escenari a la FCF a què el partit es jugués a Montilivi, mentre que l'FC Andorra va replicar amb un altre text que lamentava "profundament la situació derivada de l’estat de la gespa” a més “d’entendre la posició i preocupació del Girona”. Tot i això, els tricolors van refermar que el seu desig és “jugar aquest partit a casa nostra i davant la nostra gent”, i espera que l’FCF prengui una decisió “de la manera més justa i equitativa possible”. La decisió, per tant, ha estat ajornar la celebració de la semifinal esperant la millora de l'estat de la superfície del Nacional.