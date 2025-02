Obert a negociar però sense deixar el Nacional

Durant una hora i amb to molt més conciliador que el de diumenge passat, Gerard Piqué es va pronunciar, per fi, per analitzar la situació actual de l’FC Andorra i l’enèsim capítol de l’afer de l’Estadi Nacional. El màxim accionista de l’equip tricolor va estendre la mà al Govern, va insistir en la voluntat de continuar al país i que amb les actuals infraestructures “i amb voluntat” es pot trobar l’encaix per a tothom. Una opció que per a l’entitat que presideix Ferran Vilaseca passa sempre per poder romandre a l’Estadi Nacional, estar obert a qualsevol proposta i, evidentment, compartir les instal·lacions, si s’escau. “Estudiarem totes les propostes que es posin sobre la taula; mai hem demanat l’exclusivitat de l’Estadi Nacional i si cal que el compartim ho farem. Mai hem valorat marxar del país, tot i que hem tingut raons per fer-ho. M’agradaria tenir un futur aquí i la nostra voluntat ha estat sempre quedar-nos”. Tot i això, Piqué no va amagar que “la possibilitat de marxar a fora sempre hi ha estat i hem tingut l’opció de valorar-la, però no ho hem fet. Hem rebut oferiments per endur-nos el club a altres llocs, especialment a Catalunya”.

Amb aquestes paraules, Piqué no tan sols va apel·lar al sentiment, sinó que va obrir la porta a una realitat que incomoda: el futur de l’Andorra no és tan inamovible com podria semblar. Enmig d’aquesta polèmica, el president de Kosmos va exhibir uns números, com si el pes de les xifres pogués posar ordre enmig del debat. “Portem 15 milions invertits”, va afirmar, detallant que “d’Andorra Turisme hem rebut 1,4 milions i tenim 200.000 euros pendents aquest any, i del Govern, un milió i 500.000 euros pendents també”. Una relació asimètrica, segons el seu relat, que potser busca evidenciar que el compromís del club no sempre ha trobat un retorn proporcional. Tot i aquesta afirmació, l’excentral del Barça sí que va repetir que “no anirem a Encamp” perquè tot plegat suposaria “llençar a les escombraries una inversió de quatre milions que hem fet al Nacional i encara no hem amortitzat”. En aquest sentit, va afegir que “no vull posar el Govern entre l’espasa i la paret perquè jo hi he estat i no vull estar-hi”. El to de Piqué va oscil·lar entre la fermesa i la invitació al diàleg. Va afirmar que “amb les instal·lacions que hi ha avui en dia, podem conviure tots”, però va ser contundent amb una realitat que es repeteix cada temporada: “No pot ser arribar cada any i veure on jugarem l’any següent.” Per això, va demanar concreció al Govern: “Els hem de preguntar si volen que hi hagi un projecte futbolístic ambiciós al país. Potser no el volen, s’ho miren i creuen que no els val la pena.” Les passes van dirigides a “aconseguir estabilitat” i poder “planificar a cinc o deu anys vista perquè no vull que ens trobem com cada any al juny entre l’espasa i la paret”.

Higini Cierco, el president Ferran Vilaseca i Gerard Piqué arribant a la seu de MoraBanc.Fernando Galindo

Piqué, a més, no va tancar cap porta. Va suggerir allargar un acord similar a l’actual amb el VPC –amb una compensació econòmica– per continuar a l’Estadi Nacional, però sempre “amb transparència”, i es va preguntar en veu alta: “És tan necessari que el rugbi torni al Nacional? Quina és la raó per destrossar-ho tot i convertir l’Estadi en una mateixa infraestructura que ja es té a Ordino o a Encamp?” El màxim responsable de l’FC Andorra va reconèixer que diumenge es va escalfar després del partit contra l’Ourense i que entén que la ministra Bonell “estigués molt enfadada, però també han d’entendre la nostra frustració perquè, tot i que venim de fora, ho hem intentat tot per tirar endavant aquest projecte”. Finalment, Gerard Piqué va exposar la intenció de reunir-se novament amb el Govern i amb el rugbi per desbloquejar la situació i, tot i que no es va posar cap termini, sí que va asseverar que “si en unes setmanes veiem que la cosa no es mou, entenc que ens hauríem de començar a moure”.

INTENCIONS

“La possibilitat de marxar sempre hi ha estat i, tot i que n’hem tingut motius, mai l’hemB volgut valorar”

ESTADI NACIONAL

“Hi hem invertit quatre milions i mai l’hem exigit en exclusiva. Estem oberts a compartir”

‘NO’ A ENCAMP

“No hi anirem. El país ja té infraestructures suficients per, si hi ha voluntat, trobar l’encaix per a tots”

PROJECTE

“Portem 15 milions invertits i busquem estabilitat i saber si es vol un projecte de futbol”

GOVERN

“Entenc que s’enfadessin i entono el ‘mea culpa’, però també han d’entendre la nostra frustració”