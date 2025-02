Confiança de competir per ser a dalt i en l’‘staff’

El màxim accionista de l’FC Andorra, Gerard Piqué, va mostrar la confiança que l’equip reedreci el rumb després del canvi d’entrenador i va destacar durant la roda de premsa que “crec que la situació actual no és del tot bona, però hi confio molt, crec que tenim molt bon equip, millors jugadors del que ells es pensen”, i va agregar que “poden competir per estar a dalt de tot, i crec que després de prendre la dura decisió que sortís el Ferran [Costa], l’equip ha tingut una reacció”.

Piqué va admetre, però, que “és cert que ens costa marcar gols, però de veritat que els veig als ulls les ganes que tenen de capgirar la situació, que això és el més important perquè el talent el tenen”, i entrant en la figura del nou tècnic, Beto Company, va assenyalar que “estic molt tranquil, estem en mans del Beto i de l’staff, que estan fent les coses molt bé i són gent molt ben parida, i estic convençudíssim que li donarem la volta, sigui aquesta setmana o la que ve, començarem a guanyar i serem allà per competir a dalt”.

“S’ha de treballar perquè la pilota comenci a entrar perquè els gols són els que et donen els punts”

Gerard Piqué, Màxim accionista FC Andorra





Qüestionat pels entrenadors acomiadats els últims anys, el màxim accionista de l’entitat va afirmar que “nosaltres apostem molt per l’estabilitat del club i l’entrenador és una peça fonamental”, i va afegir que “la idea és que el Beto continuï fins a final de temporada i capgirar la situació”. Per últim, va manifestar que “estic confiat que ho farem, a nivell de joc ja es veuen brots verds de l’estil, i ens falta gol i s’ha de treballar perquè la pilota comenci a entrar perquè els gols són els que et donen els punts”, a més de cloure que “estic content, amb molta confiança que les coses aniran bé”.