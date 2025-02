Piqué carrega contra el Govern

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

El màxim accionista de l'FC Andorra, Gerard Piqué, ha carregat contra el Govern després de l'empat entre els tricolors i l'Ourense per l'estat de la gespa després del duel que van jugar ahir els 'isards'. "Les condicions d'avui són una vergonya perquè ahir va jugar el rugbi", ha assenyalat, i ha afegit que "no és just que un projecte que inverteix, que paga el manteniment es trobi el camp en aquesta situació". L'ex-futbolista ha destacat que "volem tenir un estadi en condicions i no pot ser que la pilota no rodi, les condicions avui eren pèssimes i demanem respecte".

Piqué a més s'ha mostrat contundent respecte a l'any que ve i ha afirmat que "no pot ser que a sobre ara ens vulguin enviar a Encamp. No hi anirem. O ens asseiem i busquem una solució, o nosaltres també n'haurem de prendre una al respecte".

A més, el propietari ha afirmat que "no pot ser que haguem de pagar a uns [en referència al rugbi] perquè juguin a Encamp".