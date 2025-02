L’FC Andorra no passa de l’empat davant del penúltim (0-0)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha sumat el quart partit seguit sense vèncer després de no passar de l’empat sense gols davant de l’Ourense, que arribava penúltim, a l’Estadi Nacional. L’efecte Beto que havia mostrat millores en el joc de l’equip s’ha diluït per complet, i el joc ha tornat a ser pla i gris.

Els tricolors han arrencat ambiciosos, pressionant amunt i provant d’elaborar futbol, i així ha arribat una primera oportunitat tricolor amb un xut de Cerdà, tot i que molt desviat, després d’internar-se per l’esquerra. El bon inici, però, ha durat poc, i és que l’ocasió més clara ha estat pels gallecs després d’una passada de la mort que no ha trobat rematador per ben poc. L’FC Andorra intentava generar, però li costava molt, mentre que l’Ourense deixava més sensació de perill amb algunes accions aïllades, com una centrada que ha atrapat Ratti sense problemes, o una acció providencial de Trigueros. Els de Beto Company, tot i que sense gaire estridències, han millorat un pèl abans del descans, però sense arribar a generar cap acció clara.

Una de les accions del partitFernando Galindo

A la represa, els tricolors han sortit més actius i endollats, i s’han acostat més a la porteria gallega, peimer amb una centrada de Clemente des de la dreta que la defensa va enviar a córner, i després amb una gran acció de Fran Carmona que li ha tret la pilota a Lauti quan anava a rematar. Veient que la cosa no acabava de rutllar, Company ha mogut la banqueta fent entrar a un Juanda elèctric, que ha agafat protagonisme per la banda dreta. L’FC Andorra l’ha tingut amb una pilota en profunditat espectacular de Bomba a Luismi, però a l’atacant andalús li ha sobrat un últim retall, i ha acabat demanant un penal que no ho ha semblat. Els triclors han seguit en busca del gol amb alguna bona acció com una falta directa que ha sortit fregant el travesser, però amb més empenta i cor que cap i joc, i és que les millores demostrades a la segona part de Ponferrada o a la Copa Catalunya, no s’han demostrat avui al Nacional. De fet, l’Ourense ha estat a punt de marcar al tram final en una contra d’Alex Gil que ha evitant Ivan Rodríguez.

Els tricolors segueixen a mitja taula a quatre punts de les posicions de play-off.

FITXA TÈCNICA:

FC ANDORRA 0: Ratti; Jesús Clemente, Trigueros, Bomba, Iván R.; Oriol Busquets, Molina; Álvaro M., Luismi, Cerdà; Lautaro.

OURENSE CF 0: Marqueta; Andrada, Carmona, Zalaya, Hugo Sanz; Jerín, Fullana; Ángel S., Jairo, Alberto Gil; Carbonell.

CANVIS: Juanda per Oriol Busquets (65’) i Nieto per Clemente (87’) –FC Andorra–; Josema per Jairo (65’); Di Renzo per Carbonell (71’); Álex Gil per Alberto Gil (71’) i Juanma Bravo per Ángel S. (82’) –Ourense CF–.

GOLS: Sense.

ÀRBITRE: Jorge Tárraga Lajara (Albacete).

TARGETES: Grogues a Lauti -FC Andorra-, Jerín -Ourense CF-.

ESTADI: Estadi Nacional, amb 1.010 espectadors.