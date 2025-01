Joan Plaza arriba al MoraBanc "a liar-la i carregat d'il·lusió"

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Plaza ha dirigit aquest dijous el primer entrenament i ha estat presentat oficialment com el nou entrenador del MoraBanc Andorra. El tècnic català, de 61 anys i una àmplia experiència a la Lliga ACB amb 14 temporades i campió de lliga amb el Reial Madrid, ha assegurat que aterra al club "carregat d'energia i d'il·lusió" i disposat "a liar-la, positivament, clar".

Plaza ha explicat que "no hi ha varetes màgiques en aquests casos" i que l'equip està prou ben estructurat com per mantenir tot allò que estava fent bé i corregir els matisos que l'han portat a patir una dinàmica de sis derrotes consecutives. "La plantilla és conscient de la situació i per on s'ha de començar a posar fil a l'agulla i el compromís és millorar els números amb els jugadors que tinc. Vinc sense cap promesa d'haver d'incorporar a ningú", ha assenyalat el nou entrenador tricolor, que ha afegit que "no he esperat l'oferta des del sofà de casa. Soc molt proactiu, he viatjat, he vist mètodes d'entrenament i he vist molt bàsquet. És la meva vida".

Joan Plaza ha subratllat que una de les prioritats és que el Pavelló Toni Martí torni a ser "un petit infern i que els rivals vinguin a Andorra sabent que els hi tocarà patir" i ha assegurat que "he vist l'equip bastant fresc, amb els problemes que hem d'atacar molt clars" i ha deixat molt clar que "ningú tingui cap dubte que l'equip competirà com a cabrons". El primer repte, diumenge al Príncipe Felipe (12.30h) amb la visita al Casademont Saragossa, un partit on hi podrà tornar Rafa Luz i seguirà sent baixa Nikos Chougkaz.