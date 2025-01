Joan Plaza és l'escollit per rellevar Lezkano

Joan Plaza és l’escollit per prendre les regnes del MoraBanc Andorra després de la destitució de Natxo Lezkano, i la voluntat del club és tancar avui mateix, si és possible, l’acord perquè el tècnic català pugui seure ja diumenge a la banqueta tricolor al duel que l’equip disputarà a les 12.30 hores al Príncipe Felipe contra el Casademont Saragossa. El club va optar ahir per cessar Natxo Lezkano “per mirar de revertir el rumb de l’equip a la segona meitat de la temporada”, segons va explicar l’entitat, a més d’agrair-li els dos anys i mig al capdavant de la banqueta tricolor i de desitjar-li sort de cara als pròxims reptes.

Pel que fa al futur, l’opció del MoraBanc és Joan Plaza, tal com va avançar el periodista català Òscar Herreros i va poder confirmar el Diari. Segons ha pogut saber aquest mitjà, les converses entre les parts ja s’allargaven un parell de dies i al tancament d’aquesta edició l’acord estava a prop de tancar-se. Si no passa res, la intenció és que avui pugui formalitzar-se aquesta entesa fins al final d’aquesta temporada i amb la possibilitat d’una altra, i que el tècnic català pugui incorporar-se a l’equip al més aviat possible.

457 PARTITS A L’ACB

Joan Plaza suma 457 partits a la Lliga ACB, on ha dirigit tres equips, Reial Madrid, Betis (en una primera època com a Cajasol i després ja com a equip verd-i-blanc) i Unicaja. La seva última experiència, però, va ser a Grècia com a entrenador de l’AEK d’Atenes, on va seure a la banqueta des de l’inici de la temporada 2023-2024 fins al mes de gener, quan va ser destituït com a tècnic pels mals resultats. Fora d’Espanya també va entrenar el Zenit de Sant Petersburg o el Zalgiris de Kaunas. A l’ACB, l’última experiència va ser amb el Betis, on va arribar amb la temporada 2020-2021 arrencada i va poder salvar l’equip del descens. La temporada següent va repetir a Sevilla, tot i que el mes de novembre va dimitir com a tècnic després del mal inici de l’equip.

LEZKANO MARXA AGRAÏT I SENSE RETRETS Agraït, satisfet per la feina feta i sense retrets. Així va acomiadar-se Natxo Lezkano de la que havia estat casa seva les últimes dues temporades i mitja. El tècnic basc va voler dir adeu de manera personal en una roda de premsa celebrada al Pavelló Toni Martí, amb la presència de la plana major del club, amb Gorka Aixàs i Francesc Solana al capdavant, i els seus entrenadors ajudants, Jandro González, Paco Vázquez i Thomas Schreiner. Precisament el ja extècnic tricolor va voler tenir un agraïment personalitzat tant a la directiva, tot l’staff tècnic, els jugadors i els empleats del club.



El tècnic va començar repassant la seva trajectòria com a tècnic tricolor, i va assenyalar que “estic molt orgullós i content d’haver vingut aquí i de prendre la decisió d’agafar aquest projecte tan maco, atractiu i també ple de dificultats”, a més d’afegir que “crec que hem fet un molt bon treball”. Lezkano va recordar la seva primera temporada, la de la LEB, i va recordar el dia de l’ascens a l’ACB com “un dels dies més macos de la meva carrera després de fer una gran temporada”. A més, va repassar el curs passat, en què l’equip va ser 11è, “la posició més alta que podíem aconseguir”, abans d’entrar en l’actual curs, “en què la sort no ens ha acompanyat”. L’entrenador basc va assegurar que “el club ha pres aquesta decisió que respecto completament perquè sé que aquestes decisions són difícils de prendre, ja que es prenen pensant en el club i que les coses millorin”.



Preguntat per si es veia capaç de fer avançar la situació que arrossega el club (suma sis derrotes seguides i està empatat amb l’últim equip que descendeix), l’entrenador va assenyalar que “jo tenia força i la seguretat que l’equip aniria cap amunt”, i va agregar que “la tinc perquè l’equip està junt, unit, té una bona relació, treballa bé, està implicat i vol, que és fonamental”. Encara en aquest sentit, va afirmar que “estic orgullós del treball que hem fet tots i estic segur que ho hauríem aconseguit, igual que ho farà qui arribi a partir de demà”. A més, Lezkano va voler desdramatitzar la situació de l’equip i va destacar que “estem a un partit del 12è lloc, que crec que és raonable. No és que estiguem a tres o quatre victòries, estem a una i a prop, i segur que ho aconseguiran sense problemes”.