El MoraBanc acomiada Natxo Lezkano

Natxo Lezkano ja no és l'entrenador del MoraBanc Andorra. Així ho ha anunciat el club tricolor aquest matí. La decisió arriba després de la mala dinàmica que arrossega l'equip amb sis derrotes consecutives que l'han dut a tancar la primera volta amb les mateixes victòries que les posicions de descens.

Segons el comunicat emès pel club "la dinàmica de resultats ha portat al club a prendre aquesta decisió per mirar de revertir el rumb de l’equip a la segona meitat de la temporada", a més, l'entitat ha volgut agrair al tècnic per les dues temporades i mitja que ha estat al capdavant de l'equip, a més de desitjar-li "molta sort en els seus futurs projectes i reptes, tant professionals com personals".

Els tricolors estan treballant en tancar el seu substitut, amb la voluntat de poder fer-ho en les properes hores i que s'assegui a la banqueta del Príncipe Felipe on el MoraBanc s'enfrontarà diumenge al migdia al Saragossa.

Lezkano va arribar al MoraBanc a l'estiu del 2022 després del descens amb l'objectiu de treure a l'equip per la via ràpida del fang de la LEB i ho va fer amb escreix. Els tricolors, després d'un intens frec a frec amb el Palència van proclamar-se campions de la segona categoria del bàsquet espanyol amb una temporada de rècord amb 30 victòries i només 4 derrotes per tornar a l'elit. L'estiu següent, el club va renovar-lo fins al final d'aquesta temporada, i els tricolors van tenir un bon inici en el retorn a l'ACB, tot i que la mala ratxa de vuit derrotes seguides van posar en perill al tècnic basc. L'equip, però, va refer-se a partir de Nadal, i va acabar la lliga en una meritòria 11a posició que va donar-li el dret a disputar la prèvia de la Champions.

Enguany el MoraBanc ha tornat a tenir un bon inici (més enllà de l'eliminació a la prèvia de la Champions), però la inconsistència a casa i les sis derrotes seguides han acabat condemnant al tècnic basc.