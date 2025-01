Primera volta insuficient

La derrota del MoraBanc Andorra davant del Reial Madrid de diumenge passat al Pavelló Toni Martí va tancar una primera volta decebedora del conjunt tricolor, en què va anar de més a menys fins acabar amb una ratxa de sis partits seguits perdent. Però més enllà de les sensacions, els números també refermen aquest mal primer tram de temporada dels homes de Natxo Lezkano, ja que han igualat la pitjor primera volta del club a l’època recent a la Lliga ACB, amb cinc victòries i dotze derrotes, tal com ja havia passat durant el curs 2021-2022 (el del descens) i el 2014-2015 (el de l’estrena a la segona etapa a l’ACB). A més, en aquelles dues ocasions, tot i només haver obtingut cinc victòries l’equip tenia una victòria de marge sobre el descens, mentre que ara el MoraBanc està empatat amb l’últim que baixaria. Comparant les xifres de la temporada passada, també amb Lezkano, aquella primera meitat de lliga va ser millor, ja que es va assolir una victòria més tot i haver-se vist immersos en una mala ratxa de vuit derrotes seguides.

Tot i que, evidentment, encara queda molt de marge per poder reaccionar, la realitat és que el MoraBanc haurà de fer un pas endavant per no córrer perill al final de temporada, perquè si calqués la segona volta acabaria amb un total de 10 victòries, una xifra que suposaria, amb gairebé tota probabilitat, baixar de categoria tenint en compte que la salvació matemàtica està habitualment en 12 victòries, o potser en 11 en funció dels averages. Un dels factors que explica la mala primera volta tricolor és la defensa, i és que els homes de Natxo Lezkano han encaixat 1.549 punts fins al moment, xifra que suposa una mitjana de 91,1 punts per partit. Aquesta dada situa l’equip com el segon pitjor de la Lliga ACB en aquest aspecte, només per darrere del cuer, el Leyma Corunya, que fins ara ha rebut 1.573 punts (92,5 per matx de mitjana). A més, l’altre gran hàndicap que està mostrant el MoraBanc en aquesta primera meitat de Lliga ACB han estat les pèrdues, amb una mitjana de 14,7 per partit, que el converteixen en el segon pitjor equip de la competició en aquest aspecte, només per darrere del BAXI Manresa, amb 15,4.

Qüestionat pel balanç de la primera volta, el tècnic del MoraBanc, Natxo Lezkano, va destacar que “crec que és una mica recurrent i no ens agrada parlar d’això, però les lesions han matcat la nostra primera volta”, a més d’afegir que “hem estat incapaços de jugar cap partit amb tot l’equip i sempre hem tingut un mínim de dos jugadors lesionats, de vegades tres, o de vegades molts jugadors a la mateixa posició, i això ens ha impedit construir el que havíem construït a l’estiu”. A més, l’entrenador va indicar que “a partir d’aquí hem anat encadenant derrotes que ens han anat afectat en tots els àmbits, i ara semblava que recuperàvem jugadors, tot i que tenim dos lesionats i estem en una dinàmica negativa que hem de revertir”, i va agregar que “ara mateix la dinàmica que portem és dolenta i la cara que tenim no és la millor per ser competitius”. Per últim, Lezkano va cloure que “hem de fer un canvi de xip perquè ara mateix la situació no és la que crèiem que hauria de ser quan vam començar la pretemporada”.

En una línia similar, un dels nous d’aquesta temporada, Ferran Bassas, va declarar que “no sé què passa perquè vam començar molt bé i la dinàmica era molt bona, hi havia intensitat i energia, i les cares eren unes altres”, i va cloure que “no és una excusa, però les lesions van tallar una mica aquest ritme, tot i que ara no pot ser que setmana rere setmana encaixem tants punts i crec que hem de tornar una mica al principi”.

NOU TRIOMFS, EL TOPALL

Si cinc victòries és la pitjor primera volta a l’ACB, el topall està en nou, una xifra aconseguida en tres ocasions, 2016-2017, 2019-20 i 2020-2021, tot i que a la primera hi havia 17 equips a la lliga i a l’última van ser-ne 19.