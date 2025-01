L'FC Andorra perd contra el Bilbao Athletic a l'Estadi Nacional (0-2)

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha caigut a l'Estadi Nacional davant el penúltim de la classificació, el Bilbao Athletic, per 0 a 2, un resultat que condemna Ferran Costa, que avui mateix podria ser destituit com a entrenador, i mantè els tricolors fora dels llocs de play-off d'ascens. En un partit on l'Andorra ha tingut algunes ocasions clares però tot intents molt innocents, l'enfrontament s'ha definit als darrers 20 minuts on Ibón Sánchez ha fet el 0 a 1 davant la passivitat defensiva dels tricolors, ell mateix ha assistit Adrián Pérez al minut 89 per fer el segon i, per acabar-ho d'adobar, Manu Nieto ha fallat un penal en temps d'afegit. La primera derrota de la temporada al Nacional ha portat xiulets i desaprobació a la graderia i, segurament, l'epitafi de Costa a la banqueta. La propera jornada, l'Andorra visitarà El Toralín per enfrontar-se a la Ponferradina.

FITXA TÈCNICA

FC ANDORRA: Ratti, Casadesús, Trigueros, Bombardó, Martí Vilà, Álvaro Peña, S. Molina, Álvaro Martín, Cerdà, Nieto i Lautaro.

BILBAO ATH: Santos, Irurita, Duñabeitia, De Luis, Aguilar, Rego, Lete, Ibon Sánchez, Buján, Oyono i Azkune.

CANVIS: J. Clemente per Casadesús (60’); Luismi per Álvaro Martín (77’); Almpanis per Bombardó (77’); Iván Rodríguez per Martí Vilà (77’) i Berto per Álvaro Peña (84’) -Andorra-; Ibai Sanz per Oyono (62’); Izagirre per Duñabeitia (65’); Ebro per De Luis (79’) i Adrián per Buján (79’) -Bilbao Ath.-

GOLS: 0-1, Ibon Sánchez (69’); 0-2 Adrián Pérez (89').

ÀRBITRE: Sergio Escriche Guzmán (València).

TARGETES: Groga a Martí Vilà -FC Andorra-.

ESTADI: Estadi Nacional, amb 853 espectadors.