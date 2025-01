Ferran Costa carrega contra els jugadors després de la derrota davant el Bilbao Athletic

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

"Fins que no comencem a competir com a homes i deixem de fer-ho com a nens, serà difícil que ens apropem als objectius que tenim". Així de contundent s'ha mostrat l'encara entrenador de l'FC Andorra, Ferran Costa, en la valoració de la derrota de l'equip davant el Bilbao Athletic. Molt decebut amb l'actitud dels seus homes i, sobretot, amb la falta d'encert i d'ànima d'altres, el tècnic tricolor no s'ha volgut mossegar la llengua i ha reconegut que sí, que l'equip ha tingut fases per poder aconseguir la victòria, però que "això no va ni de parlar, ni de dir, ni d'insinuar, ni de debat de fets. Nosaltres tenim uns objectius i no rendim a l'altura d'aquests objectius. És una cantarella que ja cansa". Costa ha afegit que "tinc la responsabilitat de ser el que dirigeix aquest equip i això és el que més em toca la pera. Ni em trec de sobre la merda, ni fujo de l'estudi. Soc el màxim responsable i no estic orgullós de com estem competint. Puc parlar de les ocasions fallades, de la falta d'encert, tot això ho generem però si no la fiquem no serveix de res". Sense voler personalitzar ni assenyalar directament a cap jugador sí va apuntar que "que cadascú es miri cap a dins i es pregunti si està donant tot el que té, i si les seves ganes de posar les coses a lloc i de demostrar el que és capaç pesa més que les ganes de buscar excuses o de mirar cap a fora". Finalment, qüestionat de si es mantenia amb forces per seguir a la banqueta tricolor, Costa va asseverar que "si vaig venir l'any passat a falta de nou partits, estant a nou punts de la permanència, amb un calendari desastrós i vaig decidir ficar-me un problema que no era ni meu, imagina't si em veig capaç ara mateix.

Estic convençut que si tothom tingués aquesta energia i aquesta capacitat de lluita aconseguiríem els objectius. Ara bé si el club pren una altra decisió, ho respectaré i desitjaré des de fora que la cosa canviï i que les coses posin a lloc".