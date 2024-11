El COA va tancar el 2023 en negatiu

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) va tancar l’exercici del 2023 en negatiu amb unes pèrdues registrades de 35.662,38 euros. Així es desprèn dels comptes de l’entitat, publicats des d’ahir al lloc web de l’ens, en pro de la transparència, un dels objectius del nou mandat de Xavier Espot Miró, tal com va explicar a l’entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV. Segons s’especifica als comptes anuals abreujats de l’exercici del 2023, auditats per l’empresa RSM, el COA va tenir uns ingressos de 573.781,18 euros i unes despeses de 607.971,78 euros, obtenint així un resultat final de tancament del 2023 de 35.662,38 euros de pèrdues abans d’impostos.

Segons es pot observar als números publicats, la gran majoria d’ingressos del comitè provenen tant del Comitè Olímpic Internacional (COI) com del Comitè Olímpic Europeu (COE), a més del Govern, amb les quantitats que l’executiu entrega al COA per la participació dels atletes del país en competicions internacionals. En aquest sentit, Govern va sufragar els 237.700 euros de les participacions als Jocs dels Petits Estats de Malta, als Jocs Europeus, al Festival Olímpic de la Joventut Europea o als Mediterranean Beach Games, i el COA va rebre 42.000 euros de subvenció administrativa de solidaritat olímpica, o 187.841,07 euros del COI i COE en diferents conceptes com la subvenció d’activitats, l’Esport per a tothom, la subvenció assignada als atletes o els esdeveniments esportius anteriors. Per últim, els comptes registren 99.081 euros d’altres subvencions, i 924 euros de transferències al resultat, aquestes últimes per millorar el sistema informàtic i la pàgina web.

Per últim, l’estat financer del Comitè Olímpic Andorrà després de l’auditoria a 31 de desembre del 2023 mostra que l’entitat que lidera el moviment olímpic al país compta amb uns actius d’1.254.082,18 euros en tresoreria, mentre que el total de patrimoni net i passiu segons els comptes és d’1.443.832,28 euros, 48.289,42 euros menys que al tancament de l’anterior exercici.