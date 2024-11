El Comitè Olímpic reparteix 280.000 euros entre els atletes

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) destina anualment 294.750 dòlars (280.821,08 euros a la conversió) als atletes i a l’esport del país amb els diversos programes que venen subvencionats per part d’instàncies superiors com el COI (Comitè Olímpic Internacional) i COE (Comitè Olímpic Europeu), i que es dedica íntegrament als esportistes. Així va explicar-ho el president del COA, Xavier Espot Miró, durant una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, en què va assenyalar que una de les prioritats del seu mandat al capdavant de l’ens olímpic serà la transparència i la comunicació, especialment amb les federacions que formen part del comitè, perquè sàpiguen de quina manera poden ser ajudades.

Fent gala d’aquesta transparència, Espot Miró va detallar els diners que el COA rep cada any des dels organismes superiors per repartir al món de l’esport, una xifra de 280.821,08 euros, que al llarg del cicle olímpic és de més d’un milió, concretament 1.123.600,93 euros (1.179.000 dòlars). Una quantitat econòmica que el president del comitè va recordar que “va íntegrament fins a l’últim cèntim als atletes”. De fet, va matisar que “no som propietaris d’aquests diners, ens els donen amb una finalitat específica, que és donar-los a aquests conceptes”. Entrant en detall, el COA reparteix cada any de fons del COI 108.000 dòlars a esportistes d’estiu i 108.000 a esportistes d’hivern a través de les beques de solidaritat olímpica als atletes que tenen opció de classificar-se per uns Jocs. El COA rep també del COI 100.000 dòlars en quatre anys per a un programa de promocionar l’esport entre la gent de més de 65 anys, mateixa quantitat procedent del COE per a la participació dels atletes en competicions continentals. De l’organisme europeu també arriben 15.000 dòlars anuals en funció dels resultats esportius, que la comissió permanent del COA va aprovar atorgar a Mònica Doria, Nahuel Carabaña i Joan Verdú (5.000 dòlars a cadascun). Per últim, el COI entrega també 5.000 dòlars anuals pel Dia olímpic, i 8.750 més en concepte de desenvolupament esportiu, a més de 200.000 euros per a funcionament de l’entitat.

Aquesta explicació d’Espot Miró s’emmarca en la voluntat de transparència i de comunicació de l’ens, ja no tan sols en l’àmbit públic, sinó també amb les federacions, i en aquest aspecte va afirmar que “no hem sabut explicar bé molta de la feina que hem fet”, a més d’afegir que “a la permanent de vegades li faltava informació, i crec que hem de comunicar molt més a les nostres federacions, perquè no pot ser que no tinguin la informació suficient per no saber el que es fa”. Per últim, va cloure que “és important que el COA sàpiga què fan les federacions i les seves necessitats, però també és important que les federacions sàpiguen quines eines té el COA per ajudar”.

PROTEGIR ELS ATLETES

Durant l’entrevista, Espot Miró també va avançar que el COA crearà una comissió de safeguarding destinada a la protecció de l’esportista i el seu entorn més íntim, ja que “l’esportista és molt fort a la competició, però de vegades és un element fràgil, i és primordial protegir els nostres atletes de les misèries del seu entorn”, amb relació a l’assetjament o a la pressió de tècnics o entrenadors, ja que “dins d’aquest món passa massa sovint”.