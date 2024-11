Radicevic “content” d’arribar al MoraBanc

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha confirmat el fitxatge del base serbi NikoLa Radicevic, que ha estat l’escollit per fer front a la plaga de lesions que té l’equip en la posició de base, tal i com ha avançat avui el Diari. L’aler serbi de 30 anys ha passat aquest matí la revisió mèdica i ja s’ha posat a les ordres de Natxo Lezkano per preparar el duel de dissabte davant de l’UCAM.

El serbi ha manifestat que “conec al club com a rival, i he escoltat moltes coses maques tant del club com del país”, a més d’agregar que “he preguntat a ex-jugadors com Nakic o Andric i m’han dit el millor”. A nivell esportiu ha afirmat que “intentaré ajudar a l’equip a l’organització perquè és el que falta ara perquè els tres bases estan lesionats i espero que es recuperin aviat”, i ha afegit que “donaré el màxim, ajudaré com a base i en tot el que pugui”. Per últim, en relació a l’equip ha destacat que “és un equip amb molta qualitat i jugadors que han jugat al nivell més alt del bàsquet europeu, han començat bé, i estic molt feliç d’estar aquí”.

De la seva banda, el director esportiu del club, Francesc Solana, ha declarat sobre Radicevic que és “un jugador amb molta experiència a la lliga ACB, on hi ha jugat diverses temporades”, i ha afegit que “ens ajudarà en la direcció on, en aquest moment, tenim molts problemes, en la posició de base. Ve per dos mesos i esperem que pugui sumar en aquest període de temps”.