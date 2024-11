El BC MoraBanc fitxa el base serbi Nikola Radicevic

El MoraBanc Andorra ha incorporat el base serbi de 30 anys Nikola Radicevic per fer front a la plaga de lesions que l’equip està patint a la posició de base, segons ha pogut saber el Diari. Es tracta d’un director de joc d’1,97 metres que compta amb 174 partits d’experiència a la Lliga ACB, on ha estat en diverses etapes a les files del Betis, el Gran Canària, l’UCAM Múrcia i el Bilbao Basket, l’últim conjunt amb què va disputar la competició espanyola la temporada 2022-2023. Està previst que Radicevic arribi avui mateix al Principat i passi la revisió mèdica abans de convertir-se ja oficialment en nou jugador del Morabanc Andorra, però tot dependrà de l’estat de les comunicacions aèries després dels problemes que va haver-hi ahir a l’aeroport del Prat.

Radicevic va formar-se a les categories inferiors del Partizan de Belgrad abans de fer el salt a Sevilla per incorporar-se al Cajasol (actual Betis). A més de les experiències a l’ACB, el base va militar també a l’Estrella Roja, el Dolomiti de Trento, el Promiteas Patras, el Trefl Sopot, el Lietkabelis o el Cedevita Olimpia, el seu últim equip, amb qui la temporada passada va disputar 13 partits a la Lliga adriàtica. La direcció esportiva tricolor complirà així un dels objectius, que era que arribés un jugador amb experiència a la competició espanyola per intentar reduir al màxim el període d’adaptació, i més tenint en compte que la seva arribada serà temporal durant el període que s’allarguin les lesions a la direcció de joc. En els 174 duels disputats a l’ACB, Radicevic va fer una mitjana de 5,9 punts, 1,6 rebots, 2,3 assistències i 4,9 crèdits de valoració.

PLAGA DE LESIONS

El primer base a caure va ser Shannon Evans, que va haver de passar pel quiròfan per una fractura d’un dit de la mà i que encara haurà d’estar unes setmanes de baixa. De fet, la previsió és que pugui reaparèixer a final de mes al duel contra el Girona després de l’aturada de seleccions. Un dels altres bases lesionats és Ferran Bassas, que va fer-se mal al bessó a l’últim entrenament abans que el MoraBanc marxés a Lleida, i que, segons les primeres exploracions, podria estar entre un i dos mesos sense jugar, en espera, això sí, dels resultats de les proves mèdiques i el diagnòstic definitiu. Per últim, l’altre base pur de la plantilla, Rafa Luz, va forçar per jugar contra el Lleida després d’arrossegar molèsties als isquiotibials, i va parar de jugar per precaució, tot i que no sembla greu. També va acabar amb problemes en el duel a Lleida Jerrick Harding, que va acabar amb molèsties a l’espatlla, i s’haurà de veure si hi ha o no lesió, i si pot reincorporar-se avui amb la resta de companys (l’equip va descansar ahir).

Precisament sobre les lesions dels bases, el capità de l’equip, Nacho Llovet, va explicar que “és mala sort que les tres lesions que té l’equip siguin a la mateixa posició, jo això crec que no ho havia vist mai, però és bàsquet”, i va agregar que “quan tens gent una mica tocada que no entrena, la càrrega per a la resta de jugadors augmenta, i al final aquesta setmana, per una cosa o per una altra, han caigut els dos”.

EL VESTIDOR SE CENTRA A PASSAR PÀGINA I MIRAR ENDAVANT El vestidor del MoraBanc Andorra se centra a mirar endavant tot i la derrota del diumenge a la pista de l’Hiopos Lleida per 80 a 70, marcada per la manca de bases. Així va assenyalar-ho el capità de l’equip, Nacho Llovet, que va manifestar que “ara mateix, l’únic que podem fer és mirar endavant i intentar trobar la manera de suplir aquestes baixes importants per a l’equip”, a més d’afegir que “treballar per estar millor, amb les circumstàncies que tinguem”. En la mateixa línia, Ben Lammers va destacar que “sempre hi ha coses a millorar”.



El MoraBanc tindrà ara dos partits seguits a casa, davant de l’UCAM i l’Unicaja, abans de la primera aturada per seleccions, i Llovet va afirmar que “seran dos partits molt complicats i molt físics”, i va afegir que “hem d’esperar el mateix que davant del Lleida, amb la diferència que juguem a casa amb la nostra gent”.