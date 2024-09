Eder Sarabia demanda l'FC Andorra per disconformitat amb la quitança

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

L'exentrenador de l'FC Andorra, Eder Sarabia, ha demandat l'FC Andorra en no estar d'acord amb la quantitat econòmica que el club tricolor li va oferir en concepte de quitança quan va ser destituït el passat mes de març. El tècnic, actualment a les files de l'Elx de Segona Divisió, ha volgut fer el pas perquè, assegura el seu entorn, tot i tenir la predisposició a negociar, des de l'Andorra no s'ha donat cap altre proposta ni solució que oferir la part proporcional de la temporada mentre que Sarabia vol percebre la totalitat del seu contracte, que finalitzava el 30 de juny de 2025. En no haver cap novetat al respecte durant els mesos que ha durat el conflicte, les dues part arribaran a judici per tal que sigui un magistrat que resolgui la situació.

Sarabia va ser destituït el 25 de març passat després de més de tres anys com a entrenador de l'FC Andorra. L'equip era cuer i estava a quatre punts de la permanència quan faltaven deu partits per a la finalització de la temporada.