Triomf de Richards al ‘short-track’

El Campionat del Món de BTT de Pal Arinsal va encetar ahir els plats forts del programa amb la competició de cross-country short-track, que va portar una doble sorpresa amb els títols mundials de la britànica Evie Richards i del francès Victor Koretzky, deixant així sense els primers ors del cap de setmana la gal·la Pauline Ferrand Prevot, després de ser superada a l’esprint final, i el resident britànic Tom Pidcock, que es va veure perjudicat per una caiguda a la primera volta que va deixar-lo sense opcions d’endur-se cap metall.

La cursa femenina va obrir el foc en el que havia de ser un bany de masses per a la francesa Pauline Ferrand Prevot, que és la vigent campiona olímpica i mundial, i que de bon inici havia estat la més aclamada pel públic aplegat a Pal Arinsal. I la gal·la va complir els pronòstics, ja que des de la mateixa sortida va liderar la prova fins a la sisena volta, quan la britànica Evie Richards va atacar per passar a encapçalar la cursa. El frec a frec entre totes dues va seguir fins al final, en què la de la Gran Bretanya es va acabar enduent el títol mundial amb un excel·lent esprint final en una cursa en què que la sueca Jenny Rissveds va tancar els llocs de podi.

Evie Richards i Victor Koretzky van proclamar-se campions de ‘cross-country short-track’.PAL ARINSAL

Visiblement emocionada després del triomf, Richards va explicar al Diari que “no m’ho puc creure, fa temps que somio en aquest mallot, i tornar després de la contusió i guanyar aquest any és increïble”. La britànica havia estat campiona de cross-country olímpic el 2021, i va agregar que “ja tenia el mallot de l’arc de Sant Martí, i ara també el volia en el short-track, era el meu objectiu enguany i estic molt contenta”.

A la cursa masculina, Victor Koretzky va endur-se l’or després de ser campió del món en tres ocasions en el relleu per equips. El gal va poder superar el seu compatriota Jordan Sarrou a la vuitena volta i ja no va deixar escapar la victòria final travessant la línia de meta per davant de Charlie Aldridge i Alan Hatherly. Qui no va poder lluitar per les medalles va ser el resident britànic Tom Pidcock, que arribava com el principal favorit després de l’or olímpic a París, però que va patir un incident a la primera volta amb l’espanyol Jofre Cullel, que va deixar-lo sense opcions. El corredor de l’equip Ineos va protagonitzar una espectacular remuntada, ja que va passar 29è per la línia de meta a la primera volta i va ser finalment novè entrant dintre del Top 10, però va ser insuficient per lluitar per les medalles a la que és casa seva.

ESPORTS Ambient creixent Marc Basco / Ivan Álvarez

Pel que fa a la representació nacional, Oriol Pi va quedar eliminat abans d’acabar la quarta de les deu voltes de competició i no va poder completar la cursa. Després de la prova va manifestar que “l’objectiu era aguantar al màxim, crec que he sortit per sobre de les meves possibilitats i qui ho dona tot no està obligat a més”, a més d’afegir que “he intentat jugar el més alt que he pogut, no m’ha sortit bé, però no em puc recriminar res”. Per últim, el ciclista va explicar a RTVA que “vinc del trial, és la meva primera temporada en BTT, estic supercontent de jugar aquí amb els grans, que és una cosa acollonant, i estic molt satisfet en aquest sentit”.

RESTA DE CURSES

A més de les curses elit de short-track, Pal Arinsal va viure ahir quatre finals més, les de short-track sub 23, i les de cross-country olímpic júnior. En el cas de les primeres, els nous campions del món són la canadenca Isabella Holmgren acompanyada al podi per Ella Maclean-Howell i la seva germana Ava Holmgren, i el nord-americà Riley Amos, que va superar el seu compatriota Bjorn Riley i Tobias Lillelund. Pel que fa al cross-country olímpic júnior, els triomfs van ser per a l’eslovaca Viktoria Chladonova, seguida per Rafaelle Carrier i Marusa Serkezi, i en nois el triomf va ser per al danès Albert Philipsen, amb Hugo Franco i Nikolaj Hougs completant els llocs d’honor.